İklim değişikliği ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı - Son Dakika

İklim değişikliği ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı

17.05.2021 11:03
İklim değişikliği ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı, System.String[]

Türkiye'de bu yıl küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişimi ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı nedeniyle yer yer arı kayıpları yaşanıyor.

Türkiye'de bu yıl küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişimi ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı nedeniyle yer yer arı kayıpları yaşanıyor.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, sıcaklıktan yağışa, bitki gelişiminden flora yoğunluğuna kadar pek çok alanı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Arı ölümleri yol açan iklim değişikliği dışında bilinçsiz zirai ilaç kullanımı da arı kayıplarının nedenleri arasında yer alıyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, Türkiye'de bal mevsiminin başladığını ve ülkede çok değerli bal çeşitleri olduğunu anlattı.

Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı nedenlerle geçen yıl balda hedefi tutturamadıklarını belirten Şahin, "Türkiye genelinde 2021 yılında 115 bin ton bal üretmeyi hedefliyoruz. Ama bunun için arılarımızın bahar ayından iyi çıkması, zehirlenmemesi, çevre şartlarının iyi olması, uygun hava koşullarının olması gerekiyor." dedi.

Mevsim düzensizliği nedeniyle arıların geç geliştiğini ayrıca arı popülasyonlarında geç gelişme nedeniyle kayıplar da yaşandığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişimi arı ölümlerinin görülmesine neden oluyor. Öte yandan zirai ilaçların tarımda bilinçsiz kullanılması bal üretimini olumsuz etkiliyor. Arılara zararlı zirai ilaç kullanımı tamamen yasaklanmalı ya da ortak bir noktada arıcı-çiftçi buluşturulmalıdır. Bunun temeli farkındalık ve bilinçli üretim modelleri uygulanmasından geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız bunu çok hızlı koordine edebilir. Çiçeklenme döneminde ilaç atılmamalı, çiçeklenme bittiğinde de ilaçlama akşam ya da sabah erken atılmalıdır. Çünkü yaşanan her aksaklık arı ölümlerine neden oluyor. Türkiye olarak bal üretim dönemini iyi geçirmemiz için gerekli önlemleri hep birlikte almalıyız."

Zirai ilaçların yanlış kullanımı nedeniyle Çukurova Bölgesi'nde ve özellikle Adana'da ciddi arı ölümleri görüldüğünü aktaran Şahin, "Akdeniz Bölgesi narenciye alanları, Konya Çeltik'teki Kanola arazileri doğrudan kovan kaybının net bir rakamı olmasa bile, özellikle arı kolonilerinde yüzde 30'lara varan ergin arı kaybına sebebiyet vermektedir. Bu durum koloninin bal üretimine yetişememesini, dolayısıyla bal üretimi yapamamasını doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahin, bir kovandaki arıların tamamen ölmesine arı ölümleri, belli bir kısmının ölmesine arı kayıpları denildiğini sözlerine ekledi.

" İstanbul'da bu yıl arı ölümleri arttı"

İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk ise Türkiye'de bu yıl arı kayıpları yaşandığını vurgulayarak, "Ayrıca bilinçsiz üretim de arı ölümlerine neden oluyor. Gün geçtikçe arı kayıplarımız artıyor. Bakanlığımız ilaçlama konusunda gerekli önlemleri alıyor ama çiftçilerimiz bilinçsiz davranıyor. Çiftçimizde 'ben bilirim' havası var. Çiftçilerimiz dikkat etmeli. Mevsimlerin değişmesi arı ölümlerine neden oluyor. Bu yaşanan durum üretici acısından büyük kayıptır. İstanbul'da bu yıl arı ölümleri arttı, yüzde 50 kaybımız var." değerlendirmesini yaptı.

"Bal arıları sadece ekili kültür alanları için değil ekin ve yabanı bitkiler için de önemli tozlaştırıcıdır"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici de bal arılarının dünyanın hemen her yerinde 125 milyon yıldan fazla bir süredir varoluşunun onun yaşam tarzı ve mükemmel organizasyonuna olduğu kadar ürünlerinin içerdiği kimyasal bileşenlere ve eşsiz biyolojik özelliklerine atfedildiğini ifade etti.

Ancak yakın zamanda yapılan izleme raporlarının koloni nüfusunun yıl içinde dalgalandığını, Türkiye'nin de içinde yer aldığı birçok bölge ve ülkede farklı seviyelerde koloni kayıplarının yaşandığını anlatan Silici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arı kolonisi kayıpların sebepleri, Varroa paraziti, virüsler, böcek ve tarım ilaçları, yönetim uygulamaları, iklim değişiklikleri ve stres faktörlerinin bir kombinasyonu şeklinde kendini göstermektedir. Tabii ki bu koloni kayıpları hem polinasyon (tozlaşma) yetersizliği hem de bal ve diğer arı ürünlerinin üretim kaybıyla ekonomiye yansımaktadır. 2017 yılında alınan kayıtlarda bu kaybın Avusturya ve Çekya'da 20-30 milyon avro olduğu tahmin edilmiştir. Bal arıları sadece ekili kültür alanları için değil ekin ve yabanı bitkiler için de önemli tozlaştırıcıdır. Bu nedenle bu kayıpların tarımsal üretimdeki etkisi tahmin edilenden fazla olacaktır. Arı kayıplarının engellenmesi için iyi arıcılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, yöresine uyum sağlamış bal arıları ile çalışarak en iyi Varroa tedavisini yaygınlaştırıp genetik iyileştirme programlarının geliştirilmesi, tarımsal ilaçların uygulanmasında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir."

İstanbul, Türkiye, Bitki, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı         
12:08
Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu         
12:01
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı         
11:33
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:32:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişikliği ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement