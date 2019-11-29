İzmir'de Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Küresel Isınma Kurultayı düzenlenirken, kurultayda iklim değişikliğinin etkilerine vurgu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim değişikliği ve doğal afetlerden etkilenecek şehirlerin başında İzmir'in geldiğini ifade ederek, iklim değişikliğine karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Konak ilçesindeki Alsancak semtinde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde Küresel Isınma Kurultayına ev sahipliği yaptı. 11.'si düzenlenen kurultayda, iklim değişikliğinin etkileri masaya yatırıldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, programda önemli konulara dikkat çekti. Başkan Tunç Soyer, "Ekolojik yıkım, insanın kendini doğanın sahibi gören yaklaşımı nedeniyle bugün tüm gezegende yaşamımızı ciddi şekilde tehdit eder bir noktaya getirmiş durumda. Doğada yaptığımız her tahribat, iklimde oluşturduğu etkiyle aslında hepimizi etkiliyor. Dünyada sivil toplum örgütleri, aktivistler, sanatçılar ve toplumların farklı kesimlerinden insanlar, karşı karşıya olduğumuz bu krize karşı gezegenimizi koruyabilmek için uzun süredir harekete geçmiş durumda. 2015'te Paris İklim Zirvesinde ilk defa devlet başkanlarının yanında belediye başkanları da bir uluslararası zirveye davet edilmişti; çünkü ilk defa anlaşıldı ki bu tür global meselelerle mücadele hükümet kararlarıyla, mevzuat düzenlemeleriyle, yasalarla başa çıkılamıyor. Tam tersine aşağıdan yukarıya sahiplenilmesi gereken ve yerel yönetimlerin, vatandaşların dahil olması gereken süreçler gerektiriyor" dedi.



"İklim değişikliği ve doğal afetlerden en çok etkilenecek şehirlerden birisi İzmir"



Başkan Soyer, iklim değişikliği ve doğal afetlerden dünyada en çok etkilenecek şehirler arasında İzmir'in ön sıralarda geldiğini söyledi. Soyer, ilk günden itibaren sadece insanların yaşamını değil, insanın doğanın bütün bileşenleriyle barışık bir hayat sürdüğü bir kent iklimi oluşturmayı en baştan beri hedeflediğini belirterek, "Bu nedenle yola çıkarken sadece insanların değil, yanı başımızdaki flamingoların da başkanı olacağımı ifade etmiştim. Yaşamın olduğu her yerde insan da dahil tüm varlıkların yaşamının parçalanmaz bir bütün olduğunu biliyoruz. Bu şehrin belediye başkanı olarak doğaya uyumlu bir yerel yönetim anlayışını inşa etmek için kapsamlı bir strateji hazırlayıp birçok çalışma yaptık. İlk olarak tedbir almak ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak politikalar geliştirmek için İklim Değişikliği Daire Başkanlığını kurduk. 2020 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 20 oranında azaltma taahhüdümüzü, 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltacak bir şekilde yeniledik" ifadelerini kullandı.



"Amacımız; iklim değişikliği konusunda farkındalığı bir tık yukarı çekmek"



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak da EGD olarak 11 yıldır küresel ısınmaya dikkat çekmek için bu kurultayları yaptıklarını söyleyerek hedeflerinden bahsetti. Toprak, "Burada temel hedefimiz; farklı kesimleri bir araya getirip bu konu hakkındaki görüşlerini birbirlerine aktarmalarını sağlamak. Bunun içinde medya, iş dünyası ve yerel yönetimler var. Yerel yönetimleri bu sene ekledik; çünkü yerel yönetimler olmadan bu işte adım atmak, ilerleme kaydetmek mümkün değil. Biz daha önce Ankara'da da bu kurultayı yaptık. Orada da kamu yönetimi bizimle görüşlerini paylaştı. Amacımız; iklim değişikliği konusunda farkındalığı bir tık yukarı çekmek. Çocuklarımızın geleceğinin daha iyi bir ülkede ve daha iyi bir dünyada yaşamalarını sağlamak için bir farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı da en iyi medyanın oluşturacağını düşünüyoruz; çünkü medya bu konuda ne kadar çok yazarsa, ne kadar çok olayı dile getirirse toplumsal bilinç o kadar yukarı çıkmış olur. Burada da hedefimize ulaşıyoruz diye düşünüyorum; çünkü 11 yıldır yaklaşık bin 300'e yakın insan konuşma yaptı. Bunlar kitapçık haline getirildi, sonuç bildirgeleri hazırlandı ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda iklim değişikliği konusunda bir bilinç oluşmaya başladı. Bu çorbada bizim de tuzumuzun olması için bu çalışmayı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.



Programın ikinci oturumunda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve EGD İzmir Temsilcisi Dilek Gappi'nin moderatörlüğünde ekonomi dünyası görüşlerini açıkladı. Toplantının son oturumunda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla konu ayrıntılarıyla değerlendirildi. Bu oturumda EGD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Servet Yıldırım ile Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, kurultayın genel bir değerlendirmesini yaptı.



Program, ödül töreniyle sona erdi. - İZMİR