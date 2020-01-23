İklim değişikliği ve geri dönüşüme modayla dikkati çekti - Son Dakika

İklim değişikliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen moda tasarımcısı Gülcan Selçuk, dönüştürülebilir atıklarla diktiği 30 elbiseyi "İklim Değişikliği Koleksiyonu"nda topladı.

Diyarbakır'da doğan ve terzi annesi sayesinde çocuk yaşta mesleğe aşina olan, terör örgütü PKK'nın kentteki saldırıları ve çocuk kaçırmaları dolayısıyla 11 yaşında ailesi tarafından İstanbul'a gönderilerek terzi teyzesinin yanına yerleşen Selçuk, 16 yaşında almaya başladığı moda tasarım eğitimleri sonrasında kendi işini kurduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Selçuk, söz konusu tema için ön araştırma yaptığını, ardından çalışmalarına dünya haritasından yararlanarak başladığını, dünya haritasında değişiklikler yaparak elbiseleri tasarladığını, çalışmasında özellikle kadının "anne" olması sebebiyle iklimi değiştirebileceği mesajını verdiğini ifade etti.

Elbiseden önce yeşil renkleri çıkardığını ve eriyen buzullara vurgu yapmak için beyaz parçalardan yararlandığını dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Daha sonra iklim değişikliğine kirlilikle devam ettim. Kömür elbisemiz, daha sonra çöp poşetleriyle, atık kumaşlarla hazırladığımız çalışmalarla dünyayı kirlettiğimizi yansıttık. Daha sonra kuraklık olarak devam ettik. Orada da kuru ağaç kabuklarından yararlandım. Kuru ağaç kabuklarını yine kadının bedenine yansıttım. Yapraklarla özel bir elbise çalıştık. Tamamen gerçek materyallerden yararlanarak hazırladık. Deniz kirliliğini yansıttık ayrı bir çalışmada ve daha sonra da iklimi kadınla güzelleştirdik. Orada da iklimi kadının güzelleştirebileceği mesajını verdik."

Her bir çalışmada farklı bir emek bulunduğuna ve bazı tasarımlar için atık topladığına değinen Selçuk, "Plastik atıkları önce araştırdım, 'nelerle ne yapabilirim?' diye. Çöp poşetleri ilgimi daha çok çekti. Çünkü ben daha çok 'giyilebilir'e yöneldim. Çalıştığımız koleksiyonun tamamı giyilebilir. Herhangi bir davette, düğünde giyilebilir. Normalde bu tarz defilelerde çalışılan koleksiyonların hiçbiri giyilmiyor. Biz daha çok 'giyilebilir'e yöneldik." diye konuştu.

Türkiye'de moda alanında benzer bir çalışma yapılmadığını söyleyen Selçuk, tasarımlarıyla "İklim değişikliğini geri dönüşümle de düzeltebiliriz?" mesajı verdiğini vurguladı.

Konuyla ilgilenmeye başlayıp araştırmalar yapınca iklim değişikliği konusuna daha farklı bakmaya başladığını dile getiren Selçuk, "Gerçekten dünyamızı kirlettiğimizi, yok ettiğimizi fark ettim ve ardından neler yapabileceğimi fark ettim. Çünkü gerçekten bilinçsizce tüketiyoruz ve bu bizim dünyamızın yok olmasına yol açacak. Belki moda olarak başlar ama farklı şekilde devam ederse 'insanları bilinçlendirebiliriz' diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bundan sonra da aynı temayla farklı çalışmalar yapmak istediğini kaydeden Selçuk, defile sürerken koleksiyon için çeşitli teklifler aldığını da belirtti.

Terör mağduru aileler ve çocukları için defile

Diyarbakır'da geçen çocukluk yıllarını unutamayan Selçuk, doğduğu topraklarda yaşayan çocukların kendisiyle aynı kaderi paylaşmaması için onlara destek vermek istediğini de aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek vermesi halinde koleksiyonla Diyarbakır'da geliri terör mağduru ailelere ve çocuklara bağışlanmak üzere özel bir defile düzenlemek istediğini kaydeden Selçuk, "Diyarbakır'dan İstanbul'a PKK yüzünden geldim. Benim gittiğim okulda çocukları kaçırıyorlardı, babam beni buraya gönderdi. Benim de başıma öyle bir şey gelir diye korktu, buraya gönderdi." ifadelerini kullandı.

Okumak istediğini ancak terör örgütünün eylemleri dolayısıyla gerekli eğitimi alamadığını söyleyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Ben okumayı istiyordum. Okuyamadığım için de çalışmak zorunda kaldım. Hafta içi çalıştım, hafta sonu da kendimi modaya verdim. Biz 7 kardeştik, annem bize kıyafet diktiği zaman büyük dikerdi, 'seneye de giyelim' diye. Ben o elbiseleri hiçbir zaman tam olarak giyemedim. Tam olduğu zaman da soluk oluyordu. Ben de o yüzden 'Büyüyünce ben de bu işi yapacağım ama tam yapacağım, tam giyeceğim' diyerek başladım. Sonra bana keyif vermeye başladı, ilerletmeye başladım. Şimdi daha da ilerlesin istiyorum. Çünkü tekstil anlamında birçok ülkeden daha iyiyiz ama hak ettiğimiz yerde değiliz. Destek görürsem farklı çalışmalar da yapmayı hedefliyorum."

Gülcan Selçuk, sözlerini, "Bu koleksiyonu Diyarbakır'da sergilemek, hem de defilesini yapmak istiyorum. Geliri olacak bir defile olsun istiyorum aynı zamanda. Orada terör mağduru ailelere ve çocuklarına destek olmak istiyorum. Elimden ne gelirse yaparım bu anlamda. Çünkü ben de bir zamanlar bu sebepten İstanbul'a gelmiştim." diye tamamladı.