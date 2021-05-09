1'inci Su Şurası çalışmalarına başladı - Son Dakika

1'inci Su Şurası çalışmalarına başladı

09.05.2021 11:14
1'inci Su Şurası çalışmalarına başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, "Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, "Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz. Türkiye'nin geleceği 1. Su Şurası'nda masaya yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin suyun önemini artıracağını, şimdiden önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

İklim değişikliğinin, tüm dünyayı olduğu gibi ülkeyi de olumsuz etkilediğini vurgulayan Pakdemirli, "Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz. Türkiye'nin geleceği 1. Su Şurası'nda masaya yatırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'nin su kıtlığı yaşamadığının ancak iklim değişikliği, yağış azlığı gibi sebeplerle kuraklığa maruz kaldığının altını çizerek, başta tarımsal üretimde kullanılan su olmak üzere sanayi ve konutlarda kullanılan suyun kıymetinin bilinerek hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bu konuda her kesime sorumluluk düştüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukların bir kısmını çeşitli düzenlemelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Böylece suyun daha doğru ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir kısım ise farkındalık düzeyini artırarak bilinçli tüketimi teşvik etmektir. Boşa akan suyun, hepimizin geleceği olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Bunun için 'Su Vatandır' mottosu ile konunun önemini vurgulamak istiyoruz. Su Şurası ile mevcut su kaynaklarının miktar ve kalite açısından ve çevresel gereksinimler gözetilerek tarım, sanayi ve içme-kullanma suyu sektörleri olmak üzere tüm kullanımlarda akılcı, paylaşımcı, etkin ve verimli şekilde kullanılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve tedbirlerin belirlenmesini amaçlıyoruz."

Su Şurası hakkında

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Su Şurası için Bakanlık hazırlıklarını tamamlarken, Şura için 11 çalışma grubu oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuna duyurulan Şura kapsamındaki söz konusu çalışma grupları su verimliliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve tarımsal sulama gibi başlıkları içeriyor.

İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyerek önlemler almak üzere oluşturulan çalışma gruplarında, 347'si Tarım ve Orman Bakanlığından, 86'sı diğer bakanlıklardan, 123'ü akademisyen, 108'i belediye, 69'u özel sektör ve 101'i sivil toplum temsilcisi olmak üzere toplam 834 kişi görev alacak.

Çalışmalarına geçen ay başlayan Şura çerçevesinde, çalışma grupları mayıs-ağustos döneminde faaliyetlerini gerçekleştirecek. Daha sonra şura değerlendirmeleri başlayacak ve ekimde sonuçları kamuoyuna duyurulacak.

Oluşturulan çalışma grupları şöyle:

"Su Verimliliği, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası, Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri, Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum, Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Tarımsal Sulama, Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler) ve Su, Orman ve Meteoroloji."

1. Su Şurası'nın Başkanlığını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Genel Sekreterliğini Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun üstlenecek. Şura yönetimine 15'e yakın kamu kurum ve kuruluşundan da temsilci katılacak.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1'inci Su Şurası çalışmalarına başladı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcular takım otobüsünde çılgınlar gibi sevindi! İşte o anlar Fenerbahçeli futbolcular takım otobüsünde çılgınlar gibi sevindi! İşte o anlar Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

Son Dakika Haberleri
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı         
11:41
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı         
11:07
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 11:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1'inci Su Şurası çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement