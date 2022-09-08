İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı - Son Dakika
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İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı

08.09.2022 13:00
İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı

İklim değişikliği ve kuraklık sorunu dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan İspanya'yı olumsuz etkilerken Türkiye'de ise zeytincilikte bu yıl rekor üretim bekleniyor.

İklim değişikliği ve kuraklık sorunu dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan İspanya'yı olumsuz etkilerken Türkiye'de ise zeytincilikte bu yıl rekor üretim bekleniyor.

Zeytin hasadının başladığı İspanya'da sektöre bağlı kooperatifler ve tarım örgütleri son 10 yılın en düşük üretimi olacağını açıkladı.

Zeytin sektörü stratejik danışmanı Juan Vilar İspanyol basınına yaptığı açıklamada, zeytinyağı üretiminde dünya genelinde en az yüzde 8'lik bir düşüş beklendiğini, tek istisnanın geçen yıldan daha iyi bir hasat elde etmesi beklenen Türkiye olacağını söyledi.

AA muhabirinin görüş aldığı İspanya'daki bazı zeytin sektörü uzmanları da Türkiye'nin rekor bir yıl geçirerek, 300 bin ile 350 bin ton arasında zeytinyağı üretmesinin beklendiğini vurguladı.

Türkiye, 2021'de bir yıl öncesine göre yüzde 35 artışla 236 bin ton zeytinyağı üretmişti.

İklim değişikliği ve kuraklık sorunundan dolayı zeytinyağı üretiminde 2021'e göre en az yüzde 50 düşüş olması beklenen İspanya'da geçen yıl 1,4 milyon ton olan zeytinyağı üretiminin bu yıl 600 bin ila 800 bin ton olması öngörülüyor.

Mayıs ayı sonunda başlayan aşırı sıcaklıklardan dolayı zeytin ağaçlarının çoğunun çiçeklenme döneminde zarar gördüğünü aktaran İspanyol zeytin üreticileri, 620 bin ton zeytinyağının üretildiği 2012'de yaşanan krize benzer bir yıl geçireceklerini ifade etti.

Ülkede zeytin sektöründe önde gelen güneydeki Jaen bölgesinde geçen yıl 499 bin 796 ton olan zeytinyağı üretiminin bu yıl 230 bine kadar ineceği kaydedildi.

Çiftçiler ve Çiftçi Örgütleri Koordinatörünün (COAG) zeytin bölümü sorumlusu Jose Luis Avila, "şaşırtıcı şekilde düşük miktarda üretim olacağını" söylerken, Endülüs Küçük Tarım Örgütleri Derneğinin genel sekreteri Cristobal Cano da zeytinyağı üretiminde en azından son 10 yılın en kötü dönemini geçireceklerini, iklim değişikliği ve kuraklık sorununun kalıcı etkilerinden endişe duyduklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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