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İklim değişikliği ve küresel ısınma: Zor şartlarda yetişebilen alternatif mahsuller aranıyor
6 saat önce
İklim değişikliği ve küresel ısınma gezegeni tehdit etmeye devam ediyor.
İklim değişikliği ve küresel ısınma gezegeni tehdit etmeye devam ediyor. Zor şartlarda yetişebilen alternatif ürünler aranıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:06
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