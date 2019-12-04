Son Dakika Haberleri: İklim değişikliği ve küresel ısınma: Zor şartlarda yetişebilen alternatif mahsuller aranıyor
Son Dakika Dünya İklim değişikliği ve küresel ısınma: Zor şartlarda yetişebilen alternatif mahsuller aranıyor - Son Dakika Dünya

İklim değişikliği ve küresel ısınma: Zor şartlarda yetişebilen alternatif mahsuller aranıyor

6 saat önce

İklim değişikliği ve küresel ısınma gezegeni tehdit etmeye devam ediyor.

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İklim değişikliği ve küresel ısınma gezegeni tehdit etmeye devam ediyor. Zor şartlarda yetişebilen alternatif ürünler aranıyorView on euronews

İklim değişikliği ve küresel ısınma: Zor şartlarda yetişebilen alternatif mahsuller aranıyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:06 
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