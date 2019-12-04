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İklim değişikliği ve küresel ısınma: Zor şartlarda yetişebilen alternatif mahsuller aranıyor
6 saat önce
İklim değişikliği ve küresel ısınma gezegeni tehdit etmeye devam ediyor. Zor şartlarda yetişebilen alternatif ürünler aranıyor
İklim değişikliği, ürün yetiştirilen topraklarda aşınma ve tuzlanmayı hızlandırıyor. Bu nedenle gıda güvenliği hükümetlerin öncelikli konularından biri. Birleşik Arap Emirlikleri bu sorunu çözmek için dünyada bir ilk olan Gıda Güvenliği Bakanlığını kurdu.
Gıda Güvenliği Devlet Bakanı Meryem Bint Muhammed Almheiri, "Bir ülkenin vatandaşlarına nasıl güvenli, yeterli miktarda, besleyici ve uygun fiyatlı gıda sağlayabilirsiniz? Bu amaca yönelik burada, zorlu çevre şartlarında farklı teknolojileri test ediyoruz" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:13
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