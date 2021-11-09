Üye Girişi
İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı - Son Dakika

İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı

09.11.2021 15:40
İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı

Dünyanın ana gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliği tedarik zincirindeki ekosistemde köklü değişiklerin yaşanmasına neden oluyor.

Dünyanın ana gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliği tedarik zincirindeki ekosistemde köklü değişiklerin yaşanmasına neden oluyor. Etkisini artırmasına bağlı olarak tarım alanları ve hayvancılığın azalmasına neden olan iklim değişikliğine karşı, olası bir gıda krizinin önüne geçmek adına şirketler çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yapay et konusunda 2013 yılından bugüne kadar 7 bin 452 patent başvurusu yapılmış durumda.

Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği konusunun son dönemlerde global bir tehlike haline geldiğine işaret eden Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Ülkelerde buna dikkat çekmek adına yoğun toplantılar yapmaya başladı. Bu kapsamda atılacak her bir adım gelecek nesillerin güvence altına alınmasında son derece önemli bir yere sahip" dedi. İklim değişikliğine bağlı olarak gıda alanındaki tedarik zincirinde de sorunlar yaşanmaya başlandığını ileten Akbulut, "Pandemi gıdaya ulaşma konusunda yaşanan problemlerin su yüzüne çıkmasını sağladı. Bu sorunu önceden tespit eden bazı firmalar ise inovatif anlamda yeni çalışmalar yaparak yapay gıda teknolojisinde önemli hamleler yaptılar" şeklinde konuştu. 2013'ten 2020'ye kadar yapay etlerle ilgili yayınlanmış patent sayılarına ilişkin bilgi veren Akbulut, "Bugüne kadar yapay etlerle ilgili 7 bin 452 yayımlanmış patent başvurusu bulunuyor. Başvuru sayılarında ülke bazında ABD ve Güney Kore başa baş. Bu alanda en çok patent başvurusunda bulunan şirketler arasında da Nestle ve Coca Cola yer alıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ YAPAY ET ENDÜSTRİSİNİN 4 MİLYAR DOLARI BULMASI BEKLENİYOR

Yapay et endüstrisinin ABD'de 1,9 milyar dolar olduğunun altını çizen Cumhur Akbulut, "Bu alandaki pazar büyüklüğünün yine Amerika'da 2027'de 4 milyar dolar olacağı öngörülüyor" dedi.  Artan sağlık endişeleri ve değişen tüketici algısının et yerine geçen ürünlere olan talebi artırdığına dikkat çeken Akbulut, "Bitki bazlı alternatiflerin entegrasyonu ile desteklenen sağlıklı bir yaşam tarzı, bitki bazlı ürünler fikrine giderek daha fazla açık olan tüketiciler arasında popüler bir kavram haline geldi. Günümüzde artan obezite vakaları, kalp hastalıkları ve diyabet gibi diğer hastalıklar nedeniyle tüketiciler sağlıkları konusunda son derece dikkatli davranıyorlar. Bu nedenle, tüketiciler beslenme alışkanlıklarını sağlıklı beslenme noktasında değiştirmeye başladı" diye konuştu.

Akbulut, vegan beslenmenin faydaları konusunda artan farkındalık çalışmalarının artış gösterdiğine de işaret etti.


İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı
İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhur Akbulut, Patent, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi 15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı 15:19 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek         
15:27
Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu         
15:21
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:45:13. #1.11#
SON DAKİKA: İklim değişikliği yapay et patentlerini 7 bine taşıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement