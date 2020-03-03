İklim değişikliği yüzyılın sonuna kadar dünya sahillerinin yarısını yok edebilir - Son Dakika
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İklim değişikliği yüzyılın sonuna kadar dünya sahillerinin yarısını yok edebilir

6 saat önce

İklim değişikliğinin kontrolsüz sürmesi halinde yüzyılın sonuna kadar dünyanın kumsallarının yarısının yok olabileceği bildirildi.

İklim değişikliği yüzyılın sonuna kadar dünya sahillerinin yarısını yok edebilir, System.String[]

İklim değişikliğinin kontrolsüz sürmesi halinde yüzyılın sonuna kadar dünyanın kumsallarının yarısının yok olabileceği bildirildi.

İtalya'da Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezinde görevli uzmanlar, son 30 yılda sahillerdeki değişimi gözlemlemek için uydu görüntülerinden faydalandı ve küresel ısınmanın, buraları gelecekte nasıl etkileyebileceğini ortaya koyan bir çalışma yürüttü.

Sonuçları "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan çalışmada, risk altındaki sahiller, 2100 yılına kadar küresel sıcaklık artışının ortalama 2,4 derece olması tahmini doğrultusunda belirlendi. Daha fazla sıcaklık artışının, deniz suyu seviyesinde daha fazla artışa ve bazı bölgelerde daha şiddetli fırtınalara yol açacağına, dolayısıyla daha fazla sahilin yok olmasıyla sonuçlanacağına işaret edildi.

Avustralya'nın kumsallarını en fazla kaybedecek ülke olacağı, burada 11 bin 400 kilometre uzunluğunda sahil şeridinin yok olabileceği belirtilen çalışmada, ABD, Meksika, Çin, Rusya, Arjantin ve Şili'nin de binlerce kilometrelik sahil şeridini yitirebileceği kaydedildi.

Çalışmada, Batı Afrika'da Gambiya ve Gine-Bissau'nun sahillerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybedebileceği, Pakistan ve Komor Adaları ile Manş Denizi'nde Jersey Adası'ndaki kumsalları da vahim sonuçların beklediği vurgulandı.

Uzman ekibinden Michalis Vousdoukas, "Ulaştığımız şey, yüzyılın sonuna kadar dünyadaki sahillerin yaklaşık yarısında 100 metreden fazla erozyon yaşanacağı. Muhtemelen yok olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Vousdoukas, Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın tercihen 1,5 derecede sınırlandırılması hedefini erişilebilir görmediklerini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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