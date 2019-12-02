Son Dakika Haberleri: İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması
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İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin "iklim değişikliğiyle mücadelesini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için gelecek mart ayında Avrupa Parlamentosu'na bir yasa sunacaklarını" açıkladı.

İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin "iklim değişikliğiyle mücadelesini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için gelecek mart ayında Avrupa Parlamentosu'na bir yasa sunacaklarını" açıkladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan AB Komisyonunun yeni başkanı Von der Leyen, "Avrupa iklim yasasını çıkaracaklarını" söyledi.

İklim Değişikliği Zirvesi'nin genel kurulunda konuşan Von Der Leyen, AB'nin iklim değişikliğine karşı önlemlerini ilk kez Avrupa yasası olarak geri dönüşü olmayan bir çizgiye taşıyacaklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, çıkaracakları yasayla AB ülkelerinin temiz ve uygun bir enerji kullanımına geçeceğini, enerji dolaşımını güçlendireceğini ve biyoçeşitlilik stratejisi oluşturacağını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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