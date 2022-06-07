İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak" - Son Dakika
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İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak"

07.06.2022 11:41
İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak"

İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak" "Sıcaklık 5,5 derece artacak"MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 'İklim Değişikliği ve...

İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak"

"Sıcaklık 5,5 derece artacak"

MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 'İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğinin Muğla'daki etkileri' paneli düzenlendi.

İklim değişikliği paneli için Muğla'ya gelen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğine karşı önlem alınmaması durumunda hava sıcaklığının 5-5,5 derece artacağını, deniz suyu seviyesinin 80 santim yükseleceğini ve yağışların yüzde 30 oranında azalacağını açıkladı.

"Önlem alınmazsa sıcaklıklar artacak"

İklim değişikliğine karşı hiç önlem alınmazsa 100 yıl sonra Türkiye'de sıcaklığın 5-5,5 derece artacağını ve deniz seviyelerinin de 80 santim yükseleceğini belirten Prof. Dr. Tolunay, "İklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birisi aşırı hava olayları dediğimiz seller, kuraklıklar, taşkınlar, fırtınalar, orman yangınları, çığlar, heyelanlar gibi olayların sıklığında, şiddetinde, süresinde artışlara neden olması şeklinde kendini gösteriyor. Türkiye'ye baktığımız zaman gelecekte senaryo dediğimiz şeyler var. Eğer bu günkü gibi gidersek, hiçbir önlem almadan, hatta dünya olarak sera gazı emisyonlarını azaltmadan devam ediyoruz. Buna kötü senaryo diyoruz. Bu şekilde gidersek dünyada 100 yılsonunda 4,5 derece, Türkiye'de de 5, 5,5 derece civarında sıcaklıklar artabilir" dedi.

"Yağışlarda yüzde 30 azalma yaşanacak"

Yağışların Türkiye özelinde bölgesel olarak değişkenlik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "Özellikle Karadeniz Bölgesinde yağışlarda artış bekleniyor. Hatta Marmara kıyısındaki Karadeniz kıyılarında da şiddetli yağışların artmasına bağlı olarak seller ile çok daha fazla karşılaşabiliriz. Türkiye'nin geri kalınında özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve hatta Doğu Anadolu Ege ve Akdeniz'in önemli bir kısmında da yağışlarda azalmalar kötü senaryoya göre yüzde 20-30'lar civarında yağışlarda azalmalar göreceğiz" dedi.

"Su ve gıda krizi yaşanacak"

Prof. Dr. Tolunay, yağışlar azalır, sıcaklıklar artarsa buharlaşmanın da artacağını belirterek, "Göller, dereler gibi su kaynaklarında da buharlaşma nedeniyle su kayıpları olacaktır. Bu da su sorunlarına yol açabilecek. Ayrıca Türkiye'nin büyük bir kısmında su kaynaklarında daralma, yağışlarda azalması ve buharlaşmanın artması nedeniyle su bulamazsanız su krizine gider, su krizi de gıda krizidir. Çünkü azalan tarım alanları sulu tarımla birim alandaki verimi arttırarak devam ediyoruz. Bu da sulama ile mümkün oluyor. Dolayısı ile bizi gıda problemleri bekliyor" dedi.

"Deniz suyu seviyesi 80 santim yükselecek"

Uzun süreli kuraklık olması durumunda orman yangınlarında artış görüleceğini belirten Tolunay, "Orman yangınları, geçen seneki yangınlarda 45 dereceyi bulmuştu gölgede. Bu şartlarda rüzgar, sıcaklıklar 45-50 dereceye çıkarsa ve uzun zaman kuraklık olursa orman yangınlarını daha sık yaşayabiliriz. Bir de Türkiye olarak gözden kaçırdığımız, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeliyiz. Deniz seviyelerindeki yükselmeyi göz ardı ediyoruz. Yine kötü senaryoya göre 100 yılsonuna kadar denizlerin seviyesinin yükselmesi 80 santime bulabilir. Türkiye'de bugüne kadar yapılan çalışmalarda Ege ve Akdeniz kıyılarında yıllık 3-4 milimetre kadar deniz seviyelerinin yükseldiği ve bugüne kadar da 16-18 santimetre kadar yükseldiğini biliyoruz denizlerdeki su seviyelerinin. Böyle olunca turizm açısından önemli olan kıyılar, plajlar ya da doğal yaşam için Caretta Caretta'ların yuvaladığı alanlar, ya da mağaraları kullanan Fok balıkları, Dalyanlarımız ve Köyceğiz gibi başka yerlerde. Bu gibi alanlar deniz seviyesinin yükselmesinden olumsuz olarak etkileneceklerdir" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim değişikliğinde ürküten senaryo 'Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak" - Son Dakika
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