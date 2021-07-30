Üye Girişi
İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor - Son Dakika

İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor

30.07.2021 15:17
İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor, System.String[]

İklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte görülen hava olaylarına bağlı doğal afetler, varlıklı ülkeleri dahi savunmasız bıraktı.

İklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte görülen hava olaylarına bağlı doğal afetler, varlıklı ülkeleri dahi savunmasız bıraktı.

New York Times'ın haberine göre, Almanya ve Belçika'yı vuran sel ile Batı Amerika ve Kanada'da görülen aşırı sıcaklara bağlı yangınlar gibi felaketler, zengin ulusların iklim krizinin sonuçlarına karşı hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi.

Avrupa'nın en zengin ülkelerinden Almanya ve Belçika'da aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehirler kasabaları sular altında bırakırken son dönemde yaşanan felaketlerin neden olduğu yıkımın büyüklüğü ve sonrasında yaşanan kargaşa, Avrupa'da şok etkisi yarattı.

ABD'nin soğuk ve sisli havasıyla ünlü Kuzeybatı bölgesinde görülen aşırı sıcaklar can kayıplarına neden olurken Kanada'da ormanlık alanda meydana gelen yangın bir köyü haritadan sildi ve Rusya'nın başkenti Moskova'da rekor seviyede sıcaklıklar kaydedildi.

Uzmanlardan "ölümcül ve oldukça maliyetli sonuçlarla" karşı karşıya kalınabileceği uyarısı

CBC'nin haberine göre, ABD'den bir grup orman ve çevre uzmanı, Kanada'nın batı bölgesinde yaşanan yıkıcı orman yangınlarının neden olacağı olası tehditleri acilen ele alması veya "ölümcül ve oldukça maliyetli sonuçlarla" karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan orman yangınlarının etkileri üzerine çalışan araştırmacı grup, "korkutucu" duruma karşı gerekli tedbirler alınmazsa dumana maruz kalma nedeniyle binlerce erken ölümün yaşanacağı uyarısı yaptı.

Grup ayrıca, orman yangınlarının önlenmesi konusunda yine gerekli adımlar atılmazsa gelecekteki yangınların bastırılması ve dolaylı maliyetler sonucu milyarlarca dolarlık bir kaynağın harcanabileceği tahmininde bulundu.

Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika'da görülen iklim felaketleri, gelişmiş ve zengin ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmaya ya da sonuçlarıyla yaşamaya hazır olmadığını gözler önüne serdi.

Avrupa'da meydana gelen seller, çoğu Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da olmak üzere, yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce kişiden ise haber alınamayan Almanya, Belçika ve Hollanda'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerde artan iklim felaketlerine rağmen büyük şirketlerin gaz emisyonunu azaltma konusunda somut adımlar atıp atmayacakları, belirsizliğini koruyor.

Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri kapsamında kasım ayında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyonda emisyonun azaltılması ve olumsuz iklim değişikliği etkilerinin önlenmesi konuları görüşülecek.

Almanya'da meydana gelen sellerde 176 kişi hayatını kaybetmişti. Belçika'nın doğusundaki sellerde de 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Almanya, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi 15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur 15:30 Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı 14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür 14:25 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler 13:38 Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

Son Dakika Haberleri
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
15:08 Avrupa'da son iki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
14:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
14:36 Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim
14:24 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür
14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı         
15:34
Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı         
15:27
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız         
14:43
Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim         
14:36
Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri         
14:23
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti         
13:45
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 15:53:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement