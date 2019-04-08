İklim Değişikliğine Bir Saatliğine "Dur" Dediler

İklim değişikliği ve dünyadaki çevre sorunlarını tersine çevirmenin ortak bilinç ile mümkün olabileceği fikrinden yola çıkan Uğur Okulları, bu yıl "Dünya Saati" etkinliğinin en büyük destekçilerinden biri oldu.

İklim değişikliği ve dünyadaki çevre sorunlarını tersine çevirmenin ortak bilinç ile mümkün olabileceği fikrinden yola çıkan Uğur Okulları, bu yıl "Dünya Saati" etkinliğinin en büyük destekçilerinden biri oldu.



World Wildlife Fund - Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, Uğur Okulları'nın 44 ildeki 137 okulu bu hareketin bir parçası oldu. Bu yıl 'Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç' teması ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, tüm okullarda ışıklar 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30'da 1 saatliğine gelecek için kapatıldı.



İklim değişikliği ve çevre kirliliği ve konularında öğrencilerine kazandırmaya çalıştığı bilinç ile öne çıkan kurum, tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşen ve en önemli çevre hareketlerinden biri olan Dünya Saati etkinliğinin bu yıl destekçisiydi. Geçen yıl İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a, 7 kıta 135 ülkeden 2 milyar insan ve 3 binden fazla kurumun katıldığı etkinliğe 137 okulu ile destek veren Uğur Okulları, çevre konusunda duyarlılığa dikkat çekmeyi amaçladı.



Herkesin doğa için sorumlulukları olduğunu dile getiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu; "Bu yıl WWF tarafından tüm dünyada gerçekleştirilen Dünya Saati hareketinin bir parçası olduk. Öğrencilerimize okullarımızda kazandırmayı amaçladığımız çevre bilincini, global bir hareketin parçası olarak destekledik. Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir politikalarla okullarımızda uyguladığımız birçok yenilikçi çalışmamız bulunuyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi önemli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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