Son Dakika Haberleri: İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti
Son Dakika Dünya Haber

İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti

6 dakika önce

İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti. İsviçreli sanatçı Klaus Littmann, Avusturya'da Klagenfurt kentindeki 30 bin seyirci kapasiteli stada 300 ağaç yerleştirdi.

Avusturya, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!
Efsane futbolcu Cafu'nun oğlu vefat etti Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 20:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]