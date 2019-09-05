İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti
6 dakika önce
İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti.
İklim değişikliğine dikkat çekmek için futbol stadyumuna 300 ağaç dikti. İsviçreli sanatçı Klaus Littmann, Avusturya'da Klagenfurt kentindeki 30 bin seyirci kapasiteli stada 300 ağaç yerleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:48
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