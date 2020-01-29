İklim değişikliğine dikkati çekmek için ahşap bisikletle dünya turunda - Son Dakika

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaptığı ahşap bisikletle Atina'dan dünya turuna çıkan 62 yaşındaki Paul Efmorfidis, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

Atina'da turizm sektöründe çalışan Efmorfidis, 8 Ocak'ta başladığı yolculuğu kapsamında günde 40 kilometre pedal çevirerek geldiği ilçede, Denizbükü köyünde mola verdi.

Köy sakinlerinin ilgi gösterdiği Efmorfidis, AA muhabirine, ahşap bisikleti sahibi olduğunu mobilya atölyesinde ürettiklerini söyledi.

İklim değişikliğine dikkati çekmek için böyle bir yolculuğa çıktığını anlatan Efmorfidis, "Atina'da bir otelim var, aynı zamanda ahşap atölyem. Burada hiçbir plastik barındırmayan sadece ahşaptan bisiklet yapıyoruz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliğine dikkat çekmek, doğamızı korumak adına böyle bir yolcuğa başladım. Farkındalık oluşturduğum için mutluyum." diye konuştu.

Türk halkının misafirperverliğini çok sevdiğini dile getiren Efmorfidis, şöyle devam etti:

"Babamın babası Ordulu. Türkiye'yi çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. Beni gören, bir şeyler ikram etmek için heyecanlanıyor. Bu da beni sevindiriyor. Karadeniz sahili üzerinden Türkiye'den ayrılacağım. Nisan ayında bu yolculuğumu Nepal'de dünyanın yüksek dağı olan Everest'e ulaşarak tamamlamayı hedefliyorum. Daha sonra evime döneceğim."

Dünyanın korunmasında herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Efmorfidis, 2021 yılında da Amazon ormanları için farkındalık yaratmak ve coğrafyanın korunmasına destek vermek için yolculuk yapacağını sözlerine ekledi.