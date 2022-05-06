İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi

06.05.2022 23:52
İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden açılan yelken eğitmeni Murat Tan, beraberindeki arkadaşlarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı.

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden açılan yelken eğitmeni Murat Tan, beraberindeki arkadaşlarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı.

Hatay'a gitmek için "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ile arkadaşları, Bodrum Limanı'nda karşılandı.

Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yelkencileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras karşıladı.

Yelkencilere çiçek veren Aras, gazetecilere, iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesini desteklerini belirtti.

Ahmet Aras, denizlerin temiz olması ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yelken eğitmeni ve yelken imalatçısı Levent Çelik ile sistem yöneticisi Onur Erdemir'in eşlik ettiği Murat Tan, Bodrum'a gelinceye kadar farklı isimlerle yolculuk yaptığını kaydetti.

Tan "Amacımız, herkese doğanın bizim için en önemli şey olduğunu, doğayı korursak geleceğimizin güzel olacağını anlatmak. Sadece suyu paket olarak kullanıyoruz. Onun dışında her şey evde yapılmış gıdalar. Paket ürünümüz yok. Onları taşıyan lojistik desteklere, karbon ayak izine karşı hareket ediyoruz. Tabii bunu sıfırlayamayacağımızı biliyoruz ama en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Yolculuklarında teknenin motorunu çalıştırmadan, yelkenlerini dolduran rüzgarın gücüyle güneş panellerinden elde ettikleri enerjiden yararlandıklarını anlatan Tan, "Fosil yakıt az kullanıyoruz. Risk oluşturacak nokta olmadığı sürece kullanmıyoruz. Denizde gördüğümüz çöpleri topluyoruz. Analize göndermek üzere gittiğimiz yerlerde su numuneleri alıyoruz. Dünya bir gemi ve bu gemi battığında hepimiz yok olacağız. Onun için birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı'nda genel klasman birincisi olduğu "Good Day Sunshine" isimli tekne ile yolculuk yapan Murat Tan, yarın sabah yola devam edeceklerini ve yaklaşık 1700 mil kat ederek 12-13 Mayıs'ta Hatay'da olmayı planladıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi RUS MİLYARDERİN YATI 'TİTAN' BODRUM'A DEMİR ATTI RUS MİLYARDERİN YATI 'TİTAN' BODRUM'A DEMİR ATTI

Murat Tan, Bodrum, Yelken, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:59:38. #1.11#
SON DAKİKA: İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement