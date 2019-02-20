Son Dakika Haberleri: İklim Değişikliğine Karşı Ağaçlandırma

İklim Değişikliğine Karşı Ağaçlandırma

38 dakika önce

Bilim adamlarına göre karbondioksit emisyonunun azaltılması için 1,2 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor.

İklim Değişikliğine Karşı Ağaçlandırma, System.String[]
Bilim adamlarına göre karbondioksit emisyonunun azaltılması için 1,2 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünden çevre bilimci Thomas Crowther ve ekibinin yürüttüğü çalışmada ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü silah olduğu belirtildi.

Yürüttükleri yeni çalışmada dünyada 1,2 trilyon yeni ağacın dikilmesi için yer olduğunu ifade eden Crowther, bu sayıda ağacın insan kaynaklı karbon emisyonunu önemli miktarda azaltacağını söyledi.

Crowther, 3 trilyon ağaçta 400 gigaton karbon depolandığını belirterek, trilyonlarca yeni ağaç dikilirse, son 10 yılda insandan kaynaklanan zararlı gazların tamamen temizlenebileceğine dikkati çekti.

Küresel Karbon Projesi'nin (GCP) raporunda, yollardaki araç sayısının ve kömür kullanımının artmasıyla küresel karbondioksit emisyonunun büyük ölçüde arttığı ve rekor seviyelere ulaşacağı açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:14 Kaynak: AA

The Independent, Güncel
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