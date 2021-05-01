İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor - Son Dakika

İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor

01.05.2021 12:18
İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor, System.String[]

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatıyor.

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatıyor. Şehirleri iklim ve sürdürülebilirlik için hedef ve eylemlerini ortaya koymaya davet eden yarışmayla, doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleniyor. 2019-2020 dönemi Türkiye'den 5 kentin katıldığı yarışmada Denizli, Türkiye birincisi olmuştu.

WWF Türkiye, Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın (TDKY) 2021-2022 dönemi Türkiye ayağını başlatılıyor. WWF 2011'den bu yana, iklim kriziyle mücadelede öncü girişimleri öne çıkararak, kentleri iklim hedeflerine uyumlu taahhütler geliştirmeye teşvik ediyor. Doğa ve çevreyle ilgili riskler ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel adımlar için kritik bir yıl olan 2021, WWF'in iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere çağrısının da 10'uncu yılı.

İKİ YILDA BİR YAPILIYORİki yılda bir düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın öncelikli hedefi, kentlerde iklim dostu dönüşümü teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmak. Yarışmaya katılan kentlerin kamuoyuna açık olarak raporladıkları veriler uluslararası bir jüri tarafından gözden geçirilerek Paris Anlaşması'nın gezegenimizin atmosferinde sanayileşme sonrasında yaşanan ısı artışının 1.5 dereceyi geçmemesi hedefiyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecek. Ulusal ve küresel çapta öne çıkan şehirler, yarışmanın kazananları olarak ilan edilecek.YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDEWWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, hem dünya hem de insan üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilen küresel iklim krizi açısından tarihi bir dönüm noktasında olunduğuna işaret etti. Bugün dünya nüfusunun yüzde 55'inin yaşadığı kentlerin küresel CO2 emisyonlarının da yüzde 70'inden fazlasından sorumlu olduğunu belirten Pasinli, "Bu açıdan baktığımızda açıkça görülüyor ki sürdürülebilir bir geleceğin anahtarları kentlerin ve yerel yönetimlerin elinde" dedi.DOĞA DOSTU BİR GELECEKYerel yönetimlerin, kentlerin sahip olduğu dinamizmi harekete geçirerek, kent sakinleri için doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek yarışının ön saflarında yer alması gerektiğini anlatan Pasinli, "İnsanların doğayla uyum içinde yaşayacakları şehirler yaratma çağrısında bulunuyoruz. Amacımız yerel yönetimlerin, kent sakinlerinin refahını yükseltirken tek ve biricik gezegenimizin ekolojik sınırlarını gözetecekleri Tek Dünya Kentleri'nin kurulmasına katkı sağlamak" diye konuştu.YARIŞMANIN KÜRESEL KAZANANLARIWWF'in Tek Dünya Kentleri Yarışması'na 2011'den bu yana 53 ülkeden 600 kent katılırken, iklim kriziyle mücadeleye yönelik iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. Yarışmanın önceki dönem küresel ölçekte kazananları, Meksiko- Meksika (2020), Uppsala- İsveç (2018), Paris- Fransa (2016), Seul- Güney Kore (2015), Cape Town- Güney Afrika (2014) ve Vancouver- Kanada (2013) olmuştu.DENİZLİ BİRİNCİ OLMUŞTU

2019-2020 dönemine Türkiye'den 5 kentin dahil olduğu yarışmada Denizli ve İzmir finale kaldı. Teknik raporlamada Türkiye birincisi olan Denizli, küresel ölçekteki 'Kentimi Seviyorum' iletişim kampanyasında da dünyadaki 54 kent arasında sosyal medya üzerinden yapılan halk oylamasında en yüksek desteği elde eden ikinci kent olmuştu.


İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor
İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor

Denizli, Türkiye, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler Bakan Bakan "Finansman sıkıntısı yok" deyip tek tek saydı: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık işlem yapmak için şubeye gitmeye gerek yok Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık işlem yapmak için şubeye gitmeye gerek yok Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu         
12:15
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Hindistan'da Hindistan'da "Bizi koronadan koruyamadılar" diyen halk putları kırmaya başladı         
11:19
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları         
10:47
Boynukalın, Boynukalın, "Hepinize kaliteli pamuk aldım" sözlerinden dolayı pişman oldu         
10:14
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı         
08:48
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 12:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement