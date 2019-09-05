İklim Değişikliğine Karşı Ormanlara Destek

İklim değişikliği konusunda tüm dünyada çalışmalar yürüten AXA Sigorta, ülkemizde de ormanlık alanların küresel ısınma ile mücadele açısından taşıdığı öneme dikkat çeken bir adım atıyor. TEMA Vakfı'na 25 bin fidanlık bağışta bulunan AXA, Edirne'de hayat bulacak bir orman için destek sağlıyor. AXA Sigorta bu desteği, 15 yaşındaki Sera Çamaş'ın sosyal medyada ağaç sevgisine dikkat çekmek için başlattığı "Sanal Orman" projesi sonrasında duyurarak bu çalışmaya da dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sanal Orman projesi, çocukların çizdikleri ağaç resimlerinin sosyal medyada paylaşılarak ağaç sevgisine yönelik farkındalık yaratmaya ve ormanların gelecek nesillere bırakılan miras olduğuna vurgu yapmaya odaklanıyor.

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, iklim değişikliğinden kaynaklı sorunların her geçen gün hayatımızda daha çok yer bulduğunun altını çizdi: "AXA olarak insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için çevresel faktörlerin de ele alınması gerektiğini biliyoruz. İklim değişikliği bugün hem toplumsal hem de ekonomik hayata etkileri olan önemli konulardan biri. Dünyanın en büyük sigorta şirketi olarak kurumsal sorumluluk stratejimiz kapsamında iklim değişikliği konusunda da çalışıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için ormanlık alanların artırılmasına katkı sağlamayı da önemsiyoruz. TEMA Vakfı ile yaptığımız bu iş birliği sonucunda Edirne'ye 25 bin fidanlık bir orman kazandıracağız. Daha önce Köy Okullarına Müzik Projesi'nde yollarımızın kesiştiği Sera'ya da ağaç sevgisini desteklemek adına sosyal medyada başlattığı Sanal Orman projesi için teşekkür ediyoruz. Çocukların hayallerinden güç alan sanal ormanı gerçek bir ormana dönüştürme fırsatı bulduğumuz için ayrıca mutluyuz."