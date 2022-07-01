İklim değişikliğine uyumlu bitki önerisi - Son Dakika
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İklim değişikliğine uyumlu bitki önerisi

01.07.2022 10:57
İklim değişikliğine uyumlu bitki önerisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki yıllarda artması beklenen aşırı sıcaklık ve yağışların tarımda verimliliği düşüreceğini belirterek, iklim değişikliğine uyumlu bitkiler yetiştirilmesi önerisinde bulundu.

Son günlerde Batı Karadeniz'de aşırı yağış, sel ve su baskınları yaşanırken, küresel ısınmanın etkisiyle oluşan ve tüm dünyada görülen aşırı yağış ve sıcaklıklardaki bu artıştan en çok tarım alanları etkileniyor.

Küresel ısınmanın etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Levent Şaylan, dünyanın birçok nedenden dolayı her geçen gün ısınmaya devam ettiğini söyledi.

Isınmanın en önemli nedeninin fosil yakıtlar olduğunu belirten Şaylan, "Sera gazı miktarı atmosferde insanoğlunun etkisiyle artıyor. Sanayileşmenin başlangıcından bu yana dünyada sıcaklık 1,1 derece arttı." dedi.

Şaylan, iklim değişikliğiyle ilgili yapılan tahminlerde farklı senaryolar oluşturulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği birçok sektörü etkileyecek. Tarım da etkilenecek sektörlerin arasında yer alıyor. Sıcaklıkların artması bitkilerin gelişme dönemlerinin ve su ihtiyacının değişmesine, daha önce hiç görülmeyen hastalık ve zararların tarım alanlarında ortaya çıkmasına, tarımsal kuraklığın yaşanmasına neden oluyor. Küresel ısınma nedeniyle aşırı sıcaklık ve aşırı yağışların önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Sıcaklıkların artması, sıcak hava dalgaları, yağışların artması veya azalması tarımda verimliliği etkiliyor. Yakın zamanda Türkiye'nin birçok yerinde tarım alanları ciddi şekilde etkilendi. Tarımsal üretimi yağışa bağlı olan ülkelerde, yağışın miktarının, zamanının veya şiddetinin değişmesi tarımsal üretimi etkiliyor."

Yağışların düştüğü zamanın bitkiler için önemli olduğunun altını çizen Şaylan, "Şiddetli yağışlar tarım sektörünü olumsuz etkiler, erozyona neden olur. Toprağın verimli tabakası erozyonla kaybolur." ifadelerini kullandı.

"Gelecekte Trakya'da ayçiçeği veriminin düşmesini bekliyoruz"

Prof. Dr. Şaylan, Türkiye'deki tarımın iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

"Gıda güvenliği açısından bitkilerin yetiştirildikleri yerlerde ve alanlarda verimin, üretimin nasıl değişeceğinin belirlenmesi gerekir. Bitkilerin iklim değişikliğine uyumunu sağlamalıyız. Yeni bitki çeşitlerinin yetiştirilmesi, yeni ekim alanlarının planlanması gerekiyor. Ayrıca çiftçilerimizi desteklememiz, daha çok üretmemiz gerekiyor. Tarım alanlarımızın hiçbir şekilde azalmaması lazım. Aynı şekilde orman alanlarımızı da korumalıyız."

İklim değişikliğinin tarım alanlarına olumsuz etkisini belirlemek için Trakya bölgesine yönelik bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, gelecekte Trakya'da ayçiçeği, mısır ve buğdayın bazı kültür türlerinde verimliliğin düşmesini beklediklerini söyleyen Şaylan, bunun için gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiği uyarısını yaptı.

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Kaynak: AA

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