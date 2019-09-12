"İklim değişikliğinin etkilerine karşı bitki çeşitliliği belirlemeliyiz"

Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, iklim değişikliğinin Türkiye tarımına etkisinin ne kadar büyük olduğunun son yıllardaki duruma bakıldığında görülebileceğini belirterek, "Bunu bölgesel bazda da görebiliyoruz. Ancak bununla ilgili sürekli dertlenmek, farklı olumsuzluklara odaklanmak yerine iklim değişikliğinin etkilerine karşı bitki çeşitliliği belirlemeliyiz." dedi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" programının, Edirne ayağındaki eğitimler son gün çalışmalarıyla devam etti.

Proje kapsamında, bir otelde düzenlenen etkinlikte, "İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi" konusunda sunum yapan Prof. Dr. Zaimoğlu, program sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin yağış ve sıcaklık rejimlerinde değişiklik oluşturduğu için tarımsal faaliyetleri de etkilediğini söyledi.

Söz konusu değişikliğin tarım sektörüne etkilerinin en aza indirilmesi için bölgesel bazda çalışmalar yapılarak, bölgelere uygun bitki türlerinin ekilmesi gerektiğini anlatan Zaimoğlu, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğinin Türkiye tarımına etkisinin ne kadar büyük olduğunu son yıllardaki duruma baktığımızda görmek mümkün. Bunu bölgesel bazda da görebiliyoruz. Ancak bununla ilgili sürekli dertlenmek, farklı olumsuzluklara odaklanmak yerine iklim değişikliğinin etkilerine karşı bitki çeşitliliği belirlemeliyiz. Farklı ve doğru bitki desenleri planlayarak, hem Türk çiftçisini hem de Türk tarımını iklim değişikliğinin etkilerine karşı adapte etmek bizim için zorunludur."

"30-40 yıl önceki ektiğimiz çeşitlerle hareket etmemiz çok zor"

Zaimoğlu, doğru planlama ve uygulamanın yaşanan olumsuz etkileri ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Doğru bitki desenini doğru bölgede planlamanın önemli olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 30-40 yıl önceki ektiğimiz çeşitler ve kullandığımız bitki desenleriyle şu anda hareket etmemiz çok zor. Çünkü sıcaklıklarda ve yağış rejimlerinde ciddi farklılıklar var. Öncelikli olarak bölgesel bazda yerele inerek, tek tek doğru bitki deseni planlamalıyız. Çiftçilerimiz meteorolojik verileri çok iyi takip edip, ona göre önlemlerini almalı. Özellikle modelleme çalışmalarına dikkatini verip süreci ona göre yönetmeli."