İklim değişikliğinin getireceği sorunlara bugünden önlem alınmaya çalışılacak - Son Dakika

Türkiye ve Avrupa Birliğince finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Samsun'un da içinde bulunduğu dört kentte iklim değişikliğiyle ilgili gelecekte yaşanabilecek sorunlara bugünden önlem alınması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin finansörü olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi", 9 Ekim 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, 48 ay sürecek projenin pilot il seçilen Samsun'un yanı sıra Konya, Muğla ve Sakarya'da uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında iklim değişikliğine uyum stratejisi, eylem planlarıyla şehirler için izleme ve değerlendirme sistemi ile finansman stratejileri geliştirileceğini anlatan Demir, öncelikle mevcut durum ve etkilerin tespiti yönünde çalışma yapıldığını belirtti.

Özellikle karbon izinin tespiti ve 2050 yılında nötr hale getirmeyi hedefleyen eylem planı hazırlığı yaptıklarını dile getiren Demir, "İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda ciddi olumsuzluklar yaşadık. Karadeniz Bölgesi'nde kısa süreli ve çok yoğun yağış, sel ve afetlere sebep oluyor. Samsun, çok kıymetli tarım arazilerine sahip. Su kaynakları noktasında Türkiye'nin en mümbit şehirlerinden biri. İklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı handikapları olabildiğince önceden görüp tedbir alma noktasında çok ciddi yönelimimiz var." dedi.

Bu kapsamda üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayi sektörü gibi pek çok alanı bir araya getirdiklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğine sebep olan, karbon salımı. Türkiye bu konuda taraf oldu ve gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Projenin iki hedefi var. Karbon salımını minimize etmek. Bununla birlikte olagelen iklim değişikliğinin yan etkileri ve yansımalarına karşı tedbirli olmak.

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuraklık yaşanıyor. Yıl içindeki yağış seyri geçmişe göre değişti. Yazın ciddi kuraklık oluşuyor. Bahar mevsiminde, kışın çok yoğun, beklenmedik kısa zaman dilimlerinde yağış alma durumu ortaya çıktı. İşte Ayancık'taki durum. Bir günde yağış oranı metrekareye 300 kilogramı geçti. Aslında yıllık yağış alma miktarı neredeyse o."

Kuraklık ve yoğun yağışlar için altyapı ve üstyapı, dere ıslahı, köprülerde, su kaynaklarında ve ulaşım yollarında gerekli tedbirler için aksiyon aldıklarına işaret eden Demir, iklim değişikliğiyle birçok yönde mücadele ettiklerini bildirdi.

Demir, "Tedbir almazsak iklim değişikliği nedeniyle gelecek kuşaklara olumsuz bir çevre bırakmaktan ziyade, onlara yaşayacak bir dünya bırakamayabiliriz. Bunun bilincindeyiz ve çok önemsiyoruz." dedi.

"Direnci artırmaya yönelik adımları şimdiden atmış olacağız"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de projede geride kalan sürede iklim değişikliğinde hangi risklerle karşı karşıya kalınacağı, ne derece etkilenecekleri gibi konuların ele alındığını söyledi.

Halk sağlığı, eğitim, tarım, hayvancılık, biyoçeşitlilik, ekosistem, sanayi, ulaşım, enerji, turizm ve kültürel miras gibi 14 farklı sektörde çalışma yapıldığını anlatan Tulumen, şunları kaydetti:

"Bir yandan aşırı sel ve taşkınlarla uğraşırken, sahil kesimlerinde, Samsun'un arka kısmında kalan ilçelerimizde ciddi kuraklıkla mücadele ediyoruz. Sağlıklı, ciddi bir uyum eylem planı hazırlarsak, ileri aşamada hazırlayacağımız stratejik planlarımıza bu raporlar ciddi altlık oluşturacak. Şehrin iklim değişikliğine karşı direncini artırmaya yönelik çok ciddi adımları şimdiden atmış olacağız."