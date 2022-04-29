İklim değişikliğinin Kanada ekonomisine yükü trilyonlarca dolar olabilir - Son Dakika

İklim değişikliğinin Kanada ekonomisine getireceği yükün 2100 yılına kadar trilyonlarca dolar olabileceği belirtildi.

Kingston'daki Queen's Üniversitesi Sürdürülebilir Finans Enstitüsünce (ISF) hazırlanan rapor, küresel ısınmanın yükselmeye devam etmesi halinde, bu yüzyılın sonuna kadar iklim değişikliğinin Kanada ekonomisine toplam maliyetinin 2,8 ila 5,5 trilyon dolar olacağını ortaya koydu.

Raporu hazırlayan araştırmacılar, iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıpların, 2 santigrat derece ısınma senaryosuna göre 2100'a kadar 2,8 trilyon dolar olmasını öngörürken, ısınmanın 5 santigrat dereceye yükselmesi halinde bu rakamın yaklaşık 5,5 trilyon dolara yükseleceğini tahmin etti.

Araştırmacılar raporda, "işlerin her zamanki gibi hiçbir önlem alınmadan devam etmesi" halinde, belirlenen rakamların iki katı arasında değişebileceği sonucuna vardı.

Raporun sonuçlarını yazılı bir açıklama ile duyuran ISF Başkanı Sean Cleary, "Bu bulgular, iklim değişikliğini azaltmak için harekete geçmediğimiz her gün ekonomik değerin feda edildiğini düşünmesi gereken politika yapıcılar için önemli bir rehberdir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, 2018 Nobel Ödülü sahibi William Nordhaus tarafından geliştirilen ve ABD Çevre Koruma Ajansı gibi kuruluşlar tarafından sera gazı emisyonlarına dayalı olarak zaman içindeki ekonomik maliyetleri hesaplamak için kullanılan Dinamik Entegre İklim ve Ekonomi adlı bir model kullandı.

Rakamlar Kanada'nın biyolojik çeşitlilik kaybı, yükselen deniz seviyeleri, iklim değişikliğinden kaynaklanan orman yangınları ve sellerden kaynaklanan altyapı hasarı gibi olaylarda karşı karşıya kalacağı finansal zorluklara dayanıyor.