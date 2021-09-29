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İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı başladı - Son Dakika

İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı başladı

29.09.2021 16:13
İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı başladı, System.String[]

Konya'da "İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı" başladı.

Konya'da "İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı" başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Genel Müdürlüğünün desteğiyle Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğince düzenlenen çalıştayda, suyun hayatın devamı için önemini anlattı.

Dünyadaki su miktarı aynı kalmasına rağmen son 50 yılda kullanımının üç kat arttığını belirten Dikmen, "Beşeri faaliyetlere bağlı olarak su kaynakları, ülkemizde kaliteli miktar açısından devamlı artan bir baskı altında. 2040 itibarıyla gıda ve enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacımızın da yüzde 40 artması bekleniyor. Ülkemiz, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubunda olan ülkeler arasında kabul edilmektedir. Düzenlediğimiz çalıştayda bu konular enine boyuna tartışılacak ve çözüm önerileri getirilecektir." diye konuştu.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise su sıkıntısının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, "Pandemi nedeniyle sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz ama artırılan her kuruşu sulama yatırımlarına yönlendiriyoruz. Bu yıl belki de kısıt olmayan, hatta eski yıllara göre artan bütçelerimizden biri su yatırımlarına ayrılan bütçemizdir. Dolayısıyla bu manada bu alan, bilimin önceliği olduğu gibi bizim hükümetlerimizin de en öncelikli kalemleri içindedir." ifadelerini kullandı.

Tarımı sürekli kılmanın tek yolu su kontrolü

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye'nin en önemli tarım merkezinin Konya olduğuna dikkati çekerek, kentte tarımı sürekli kılmanın tek yolunun suyun kontrolünden geçtiğini vurguladı.

Su kaynaklarını tasarruflu kullanmak için ciddi çaba sarf ettiklerini anlatan Altay, "İklim değişikliği konusu çocuklarımıza suyu emanet edeceğimiz bir konu olmaktan çıkıp, hepimizin yaşamına etki edecek bir konu olmaya başladı." dedi.

Programın açılışına, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Halil Etyemez, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu katıldı.

Çalıştayda, SÜ Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Baştaş ile eski Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Mevlüt Pınarkara sunum yaptı.

Uzmanların, su sorunu, iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili çözüm önerilerini değerlendireceği çalıştay 3 gün sürecek.

Selçuklu, AK Parti, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı başladı - Son Dakika
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