İklim değişikliğiyle mücadele devam ediyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) kapsamında bir program düzenlendi.

Zoom üzerinden gerçekleşen etkinliğe; proje yararlanıcıları, ortaklar, bağışçılar ve uygulayıcı kuruluşların temsilcileri katıldı. Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPMA) Litvanya adına yer alan CPMA Direktörü Lidija Kašubiene'nin sunumuyla başlayan programda konuşan Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Genel Müdürlüğü (DG NEAR) temsilcisi Roberto Estellés Colom konuşmasında "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yeşil Gündemin uygulanması konusunda Belediye Başkanları Sözleşmesinin yaygınlaştırılması önemli bir araçtır" dedi.Projenin yarım gün süren açılış programında iklim değişikliğiyle mücadele ve yerel enerji dönüşümü konusunda bilgiler verildi.

Başarılı iklim eylemi örnekleri sunuldu

Ayrıca proje arka planı ve hedeflerinin tanıtılmasına ek olarak, konferansta şehir düzeyinde başarılı iklim eylemi örnekleri sunuldu. Bir panel oturumu sırasında bölge belediye başkanları, etkili iklim politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında karşılaşılan zorluklara ilişkin bakış açılarını paylaştılar ve yerel düzeyde başarılı bir enerji geçişi sağlamanın yolunu tartıştılar.

Bölgedeki şehirlerin enerji ve iklim taahhütlerini yerine getirmelerini destekleyerek Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji geçişini sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan küresel ittifakta Bağcılar Belediyesi de yer alıyor.