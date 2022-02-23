İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor - Son Dakika
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İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

23.02.2022 17:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Şubat'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşması ve Gençlik Oturumu ile başlayan şuranın üçüncü gününde katılımcılar enerji, sanayi ve ulaştırma, tarım ve binalarda sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalarla bilim ve teknoloji konularını ele aldı.

Şura kapsamında oluşturulan, farklı kurum ve kuruluşlardan yetkililerin, akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği 7 komisyon 3'er oturum yaptıktan sonra, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları hazırladı.

Yarın yuvarlak masa toplantıları ve panellerde devam edecek şura, 25 Şubat'ta kapanış programıyla sona erecek.

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor
İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor
İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor
İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor
İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor
İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

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Murat Kurum, Selçuklu, Kongre, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor - Son Dakika


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