Son Dakika Haberleri: İklim değişikliğiyle mücadeleye 28 sektör katılıyor
Son Dakika Güncel Haber

İklim değişikliğiyle mücadeleye 28 sektör katılıyor

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 27 ülkede faaliyet gösteren 28 farklı sektörden özel şirketler, sera gazı salınımlarını azaltma taahhüdünde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye 28 sektör katılıyor, System.String[]

BİRLEŞMİŞ İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 27 ülkede faaliyet gösteren 28 farklı sektörden özel şirketler, sera gazı salınımlarını azaltma taahhüdünde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nin ikinci gününde banka, enerji ve farklı alanlardan çok sayıda büyük şirket, iklim değişikliğiyle mücadeleye katılacağını açıkladı.

Piyasa değeri 2,3 trilyon doları bulan ve yıllık sera gazı salınımları 73 kömür santraline eş değer 27 ülkede faaliyet gösteren 28 farklı sektör, küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutma ve karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme hedeflerinin karşılanabilmesi için sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulundu.

Taahhütte bulunan şirketler arasında İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle, Fransız kozmetik şirketi L'Oreal, Finlandiya telekomünikasyon şirketi Nokia, İngiliz ilaç firması AstraZeneca gibi şirketler yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İklim değişikliğiyle mücadeleye 28 sektör katılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]