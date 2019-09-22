İklim değişikliğiyle mücadeleye 28 sektör katılıyor

BİRLEŞMİŞ İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 27 ülkede faaliyet gösteren 28 farklı sektörden özel şirketler, sera gazı salınımlarını azaltma taahhüdünde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nin ikinci gününde banka, enerji ve farklı alanlardan çok sayıda büyük şirket, iklim değişikliğiyle mücadeleye katılacağını açıkladı.

Piyasa değeri 2,3 trilyon doları bulan ve yıllık sera gazı salınımları 73 kömür santraline eş değer 27 ülkede faaliyet gösteren 28 farklı sektör, küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutma ve karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme hedeflerinin karşılanabilmesi için sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulundu.

Taahhütte bulunan şirketler arasında İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle, Fransız kozmetik şirketi L'Oreal, Finlandiya telekomünikasyon şirketi Nokia, İngiliz ilaç firması AstraZeneca gibi şirketler yer alıyor.