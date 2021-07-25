Üye Girişi
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek - Son Dakika

İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek

25.07.2021 10:37
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek, System.String[]

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, son günlerde Avrupa ve Türkiye'de etkili olan sağanakların iklim değişikliğinin doğal sonucu olduğunu söyledi.

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, son günlerde Avrupa ve Türkiye'de etkili olan sağanakların iklim değişikliğinin doğal sonucu olduğunu söyledi. Yağışların devam edeceğini belirten Prof. Dr. Özgül, "İklimle alakalı genelde tarımsal meteorolojiyle ilgili de özelde bizim buna göre tedbirler alıp, çalışmalar yapıp, bu tedbirleri önceden vatandaşla veya kamuoyuyla paylaşıp, bu konuda belli şeyleri oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Erzurum'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından yürütülen 'İklim Eylem Planı' çalışma grubunda yer alan Prof. Dr. Müdahir Özgül, dünya genelinde iklim değişikliği yaşandığını bildirdi. Siyasi, bilimsel platformlarda bunun sebeplerinin araştırıldığını anlatan Özgül, 'Erzurum İklim Eylem Planı'nı hazırlarken, iklim kuşaklarının kaydığını belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İklimin kuşakları kayıyor, yağış rejimleri önemli derecede mevsimsel olarak veya aylara göre yer değiştiriyor. Bu hem bitkisel üretimin yapılış şeklini hem arazinin yönetim şeklini hem de yöremizde yaygın bitki desenini değiştirebilecek durumlara geldi. Mesela çok kurak bir periyodun sonunda şiddetli bir yaz yağmuruyla, bu bir felakete dönüşüyor, toprak erozyonuna dönüşüyor, derelerle nehirlerle taşınarak hem yerleşim yerlerine zarar veriyor hem tarım arazilerine zarar veriyor. Ürünün dikildiği veya ekildiği dönemde olmayan yağış, hasat edildiği döneme denk geliyor. Öngörümüz ve çalışmamız şu yöndedir; özellikle bitki desenini bu değişen yağış koşullarına göre yeniden revize etmek durumundayız. Yazlık ekim mi yapacağız, kışlık ekim mi yapacağız? Erozyona karşı hangi tedbirleri hangi dönemde daha fazla alacağız ve bunun oluşturacağı taşkınların yerleşim yerlerinde vereceği zararları nasıl azaltacağız, bunun etkilerini tartışmamız lazım. Bu bizim bölgemiz için böyle de dünyada nasıl? Dünyada da gözlemliyor ve okuyoruz, görsel ve yazılı basından takip ediyoruz. Bugüne kadar mevsimsel olarak çok az yağış düşen bölgelere çok fazla yağış düştüğünü, hiç yağış düşmeyen bölgelere kurak periyodların geçirildiği uzun periyotlarda kurak dönemler geçiren yerlere çok şiddetli yağışların yağdığını, bunun mal ve can kayıplarına neden olacak boyutlara kadar geldiğini gözlemliyoruz. Bu muhtemeldir ki iklim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak bundan sonra da devam edecek. İklimle alakalı genelde tarımsal meteorolojiyle ilgili de özelde bizim buna göre tedbirler alıp, buna göre çalışmalar yapıp, bu tedbirleri önceden vatandaşla paylaşıp veya kamuoyuyla paylaşıp bu konuda belli şeyleri oluşturmamız gerekiyor."'BİLİMSEL VERİLER VAR'Çok uzun periyotta iklim değişikliklerinin gözlemlenebildiğini, artık iklimlerdeki sapmaları da kayıt altına alabildiklerini ifade eden Prof. Dr. Özgül şöyle devam etti:

"Bu sapmaların hangi kuşaklarda olduğu ölçülebiliyor. Ancak bu kısa bir vadede temel sonuçlarını çok objektif değerlendireceğimiz veriler elde edemeyiz. Doğal olarak uzun periyotlar gerekiyor. Bunu uzun dönemde gözlemleyebilmemiz için genel dünya üzerindeki iklimin davranışlarına baktığımız zaman, bizim de üzerinde çokça durduğumuz 'ilkbahar yağışlarının azalacağı, yaz yağışlarının artacağı şeklinde veya sonbahar yağışlarındaki rejim değişikliklerine bakarak bizim yeniden bir bitki deseni oluşturma, yeniden bir ziraat tavrı geliştirme durumumuzun ortaya çıktığını nasıl söylüyorsak, bu yağışların değiştiği dönemlerdeki olumsuz etkilerini de önceden tahmin edebiliriz. Bununla ilgili bilimsel veriler de var. Yani ilkbahardan, mayıs ayının sonundan, haziran, temmuz ayının ortasına kadar iki aylık bir periyotta hiç yağmur yağmadığı durumlarda doğal olarak yer kabuğunun üzerindeki toprak toz haline geliyor. Hele kontrollü şartlarda tarımsal yönetim yapamıyorsanız, meraları doğru kullanamıyorsanız, ormanları doğru yönetemiyorsanız bunun sonucunda şiddetli yerel sağanak şeklinde düşen yaz yağmurlarıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlar dramatik hale geliyor. Bu bundan sonra da beklenebilir, bunun şekli de değişebilir. Bu periyodun kayması mesela yağışların hiç olmadığı gibi geçen yıl gözlemledik. Mesela, aralık ve ocak aylarında bizim yerelde zemheri olarak nitelendirdiğimiz dönemde kar şeklinde değil de Erzurum'da yağmurlar yağdı, hiç görülmedik bir şekilde. Bu dünyanın başka yerlerinde de oluyor. Son dönemde gözlemliyoruz. Mesela Avrupa'da çok kurak geçen periyotlarda yağış düşmeye başladı. Çevre sorunu olmayan ülkelerde bile, yani erozyonu büyük ölçüde çözmüş ülkelerde bile önemli sorunlara, önemli hasarlara hatta can kaybına yol açacak sonuçlar elde etti. Bundan sonraki periyotta da bu gözlenebilir. Bununla ilgili tedbirleri almak ve bu konuda çalışmak, bu konuda yoğunlaşmak ve toplumda da önemli derecede bilinç oluşturmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."


İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım 10:39 Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti 10:30 Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu 10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL 10:20 Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 03:14 İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü 00:04 Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü
Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi 22:29 Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu 19:30 Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
10:42 Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
10:38 Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım
10:33 Felaketin yaşandığı Şile'deki akıntılara şampiyon bir yüzücü bile karşı koyamaz
10:30 Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti
10:27 E5'te şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı olarak bulundu
10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
10:23 Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek
10:19 Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL
19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
19:06 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı
Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin         
10:43
Felaketin yaşandığı Şile'deki akıntılara şampiyon bir yüzücü bile karşı koyamaz Felaketin yaşandığı Şile'deki akıntılara şampiyon bir yüzücü bile karşı koyamaz         
10:34
E5'te şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı olarak bulundu E5'te şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı olarak bulundu         
10:28
Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek         
10:23
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi         
08:11
Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi         
00:49
Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı         
22:57
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü         
19:12
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
18:01
'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu         
17:44
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu 44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 10:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement