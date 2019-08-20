Hayvan beslemede doğal kaynaklardan yararlanma, tarımsal atıkların yönetimi, arazi kullanım planlaması, etkili su ve gübre kullanımının sağlanması, sürdürülebilir zararlı yönetimi ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirletici kaynakların önlenmesi amacıyla hazırlanan'İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi' tanıtım toplantısında yaptıkları konuşmalarla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ergin Dursun ve proje koordinatörü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Namlı, projenin kapsamı ve uygulama alanları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERİ EĞİTMELİYİZ

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise sürdürülebilir tarım politikaları ile üretimin daha sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında: "Bu tür proje ve uygulamaları belediye olarak her zaman destekliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak biz de, ilçe tarımını ve hayvancılığını geliştirebilmek için çeşitli projeler hazırladık. Bizim en büyük sıkıntımız köy statüsünde olan yerleşim yerlerimizin mahalle statüsüne alınmış olması. Bu statü sorununu aşabilmek işimizi oldukça zorlaştırıyor. Tarım ve hayvancılıkta profesyonel sitemler ve uygulamalar geliştirmemiz, çiftçilerimizi ve üreticileri eğitmemiz gerekiyor. Bunun için de, siz değerli öğretim üyelerimizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

HOBİ BAHÇELERİ'NE KARŞIYIM

Gölbaşı'nın doğal güzellikleri ve gölleriyle sahip olduğu turizm potansiyeliyle, sanayisiyle, eğitim kurumlarıyla, devlet ve askeri kurumlarının yanı sıra tarım ve hayvancılık imkanlarıyla Ankara'nın en gözde ilçesi olduğuna dikkat çeken Şimşek, ilçe tarımına zarar veren en önemli unsurlardan birisinin de 'hobi bahçeleri' olduğunun altını çizerek: " Ben hobi bahçelerinin yaygınlaşmasına karşıyım. İlçemizde maalesef hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor. İsmine 'hobi bahçesi' deniliyor ancak, içine bir bakıyorsunuz villa yükseliyor, havuz yapılıyor; ya da iki tane domates, üç tane biber ekerek koca tarım arazisi mahvediliyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Genel Müdürümüzle birlikte ilçemizi helikopterle gezerek, hobi bahçelerinin ilçe tarımına verdiği zararı daha net gördük. Biz müsaade etmiyoruz,üzerimize düşen neyse gereğini yapıyoruz. Lütfen diğer devlet kurumlarımız da aynı hassasiyeti göstersin ve bu yapıların önüne birlikte geçelim" şeklinde konuştu.