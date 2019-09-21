Son Dakika Haberleri: İklim grevi: İstanbul'dan iklim adaleti çağrısı yükseldi
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İklim grevi: İstanbul'dan iklim adaleti çağrısı yükseldi

1 saat önce

Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'dan fazla ülkede iklim alarmı yaşanıyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'dan fazla ülkede iklim alarmı yaşanıyor. Yüzlerce dünya metropolünde küresel ısınma tehdidine karşı harekete geçme çağrısı ile iklim grevi düzenlendi. İstanbul'daki eylemin baş aktörü çocuklardı.

İklim grevi: İstanbul'dan iklim adaleti çağrısı yükseldi

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:00 
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