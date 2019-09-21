İklim grevi: İstanbul'dan iklim adaleti çağrısı yükseldi
1 saat önce
Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'dan fazla ülkede iklim alarmı yaşanıyor.
Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'dan fazla ülkede iklim alarmı yaşanıyor. Yüzlerce dünya metropolünde küresel ısınma tehdidine karşı harekete geçme çağrısı ile iklim grevi düzenlendi. İstanbul'daki eylemin baş aktörü çocuklardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:00
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