İklim grevi: İstanbul'dan iklim adaleti çağrısı yükseldi

Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'dan fazla ülkede iklim alarmı yaşanıyor. Yüzlerce dünya metropolünde küresel ısınma tehdidine karşı harekete geçme çağrısı ile iklim grevi düzenlendi. İstanbul'daki eylemin baş aktörü çocuklardı.