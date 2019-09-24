İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?

New York'ta Birleşmiş Milletler'de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere Maliza II adlı 'duşsuz ve tuvaletsiz' bir yelkenli ile kısa süre önce İngiltere'den Atlantik'e yelken açtı Greta Thunberg.



İsveçli genç çevreci aktivistin, hava kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle uçağa binmeyi protesto etmesini kimileri 'anlamsız' buldu, kimileri farkındalık uyandırdığı için destekliyor.