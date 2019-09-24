Son Dakika Haberleri: İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?
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İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?

1 saat önce

Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi. Okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Asperger sendromlu olmasına rağmen sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu.

İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?, System.String[]

New York'ta Birleşmiş Milletler'de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere Maliza II adlı 'duşsuz ve tuvaletsiz' bir yelkenli ile kısa süre önce İngiltere'den Atlantik'e yelken açtı Greta Thunberg.


İsveçli genç çevreci aktivistin, hava kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle uçağa binmeyi protesto etmesini kimileri 'anlamsız' buldu, kimileri farkındalık uyandırdığı için destekliyor.

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Birleşmiş Milletler, İngiltere, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:15 
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