Son Dakika › Dünya › İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor? - Son Dakika Dünya
İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?
6 saat önce
Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi.
Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi. Okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Asperger sendromlu olmasına rağmen sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:06
Son dakika: Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Son dakika: Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi