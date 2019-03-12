Son Dakika Haberleri: İklim İçin Okul' Grevine Ayvalık'tan Destek

İklim İçin Okul' Grevine Ayvalık'tan Destek

31 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman (13) ve arkadaşları, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in (16) geçen yıl Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine destek verecek.

İklim İçin Okul' Grevine Ayvalık'tan Destek, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman (13) ve arkadaşları, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in (16) geçen yıl Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine destek verecek. Edman, 15 Mart Cuma günü arkadaşlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaparak küresel ısınmaya dikkat çekecek. 

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine destek verecek. Ayvalık'tan çektiği 'çağrı' videosunu facebook sayfası üzerinden paylaşan Ege Edman, 15 Mart Cuma günü öğle tatilinde Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaparak küresel ısınmaya dikkat çekecek. Edman'a kardeşi Gökçe'nin yanısıra okul arkadaşları Eylül Aytaç ve Ecem Karanfil de destek verecek.  

HEDEF DEĞİŞİM SAĞLAMAK

Ege Edman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:  "Atmosfere salınan karbon gazı miktarının artmaya devam ettiği bugünlerde bilim bize, kesin olarak dünyanın ısınmasını 1.5 derecede sınırlayabilmek için hemen, şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat elinde bu konuyla ilgili karar alma yetkisi bulunan insanlar küresel ısınma ile mücadele etmek için hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden ben ve arkadaşlarım sesimizi duyurabilmek ve değişim sağlamak için okul grevi yapıyoruz." 

İKLİM İÇİN OKUL GREVİ NEDİR?

İklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsveç Parlamentosu'nun önünde başlattığı eylemler bütün dünyaya yayılarak ses getirdi. Brüksel, Paris, Zürih ve Taraflar Konferansı'nın gerçekleştiği Katowice gibi pek çok şehirde pankart açan Greta, politikacıları iklim için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye'den de gençler ve çocuklar, iklim için okul grevine katılacağını duyurmaya başladı. Cuma günü, 9 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu'nun İstanbul Bebek Parkı'ndaki #iklimiçinokulgrevi eyleminin ardından iklim için okul grevinin uluslararası internet haritasına Türkiye'den Iğdır, Adıyaman, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya ve Balıkesir'in katıldığı öğrenildi. 

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Balıkesir, Ege, Ayvalık, Güncel
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