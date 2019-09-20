Son Dakika Haberleri: "İklim krizi" 200 milyon insanı olumsuz etkileyebilir
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"İklim krizi" 200 milyon insanı olumsuz etkileyebilir

1 saat önce

Küresel iklim krizine karşı gerekli aksiyonun alınmaması durumunda fırtına, kuraklık ve seller sonucunda insani yardıma muhtaç kişi sayısının 2050'ye kadar 200 milyona ulaşacağı ve bu artışın ekonomik bedelinin de 20 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

Küresel iklim krizine karşı gerekli aksiyonun alınmaması durumunda fırtına, kuraklık ve seller sonucunda insani yardıma muhtaç kişi sayısının 2050'ye kadar 200 milyona ulaşacağı ve bu artışın ekonomik bedelinin de 20 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

Dünyanın en büyük insani yardım ağı olarak bilinen Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunca (IFRC) yayınlanan "Eylemsizliğin Bedeli" raporuna göre, dünyada 108 milyon kişinin iklim değişikliğinden kaynaklanan sebeplerle yardıma ihtiyacı bulunuyor.

Küresel çapta iklim krizine karşı "eylemsiz" kalınması durumunda fırtına, kuraklık ve seller neticesinde insani yardıma muhtaç kişi sayısının 2050 yılına kadar 200 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu artışın ekonomik bedelinin ise 20 milyar doları bulabileceği hesaplanıyor.

Öte yandan, kapsayıcı ve iklim dostu kalkınmaya öncelik veren eylemlere bugün başlanması durumunda, insanı yardıma muhtaç kişi sayısının 2030 itibarıyla 68 milyona, 2050 itibarıyla da 10 milyona düşebileceği kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi öncesi rapora ilişkin değerlendirmede bulunan IFRC Başkanı Francesco Rocca, iklim değişikliğinin en kırılgan nüfuslar üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkilerininin, bu bulguları doğruladığını ifade etti.

Raporun, iklim krizini önlemeye yönelik tedbir almamanın belirgin ve korkutucu bedelini gözler önüne serdiğini kaydeden Rocca, "Ancak, vakit artık acil eylem vakti. Erken uyarı ve ileriye dönük insani eylemi de kapsayan iklim uyumu ve afet riski azaltımına yatırım yaparak, giderek artan ızdırap ve ağırlaşan insani yardım maliyetlerini önleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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