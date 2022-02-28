İklim krizi arıları da vurdu - Son Dakika
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İklim krizi arıları da vurdu

28.02.2022 12:52
İklim krizi arıları da vurdu

Türkiye'de iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve sel felaketlerinin yanında, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülen yangınlar da arıcılık faaliyetlerini etkiledi.

Türkiye'de iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve sel felaketlerinin yanında, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülen yangınlar da arıcılık faaliyetlerini etkiledi. Türkiye'deki kovan sayısının yaklaşık yarısının açlık ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Bir kovanda bulunan yaklaşık 45 bin arının bir kışı geçirmesi için yaklaşık 15 kilogram toz şekere ihtiyacı var" dedi.

Türkiye'nin 8,2 milyon arılı kovan, 104 bin ton bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer aldığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "2021 yılı arıcılıkta gerek iklim değişiklileri gerekse yangın ve sel felaketleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz arıcılığı da olumsuz etkilenmiştir. Verim düşüklükleri kaçınılmaz olmuştur. Bu zorlu koşulları terse çevirmek için atılacak ilk adım arıların besin ihtiyacını karşılamaktır. Bu süreçte verilebilecek en önemli besinde tüm dünyanın kabul ettiği kristal toz şekerdir. Bütün dünyadaki bilimsel yayınlara, verilere baktığımız zaman koloni başına beslenme desteği olarak ortalama 15 kilogram şeker ihtiyacı olduğu hesaplanmaktadır. Türkiye'de 4 milyon kovan ölüm tehdidi ile karşı karşıya. Bu arılar tarımsal üretimin güvencesidir. Arılar tozlaşmaya yaptıkları katkılarla tarımsal üretimde verimliliği 10 katına kadar artırabilir. Eğer bu arılar yok olursa tarımsal üretim en az yarı yarıya azalır. Aslında bu insanlık için bir kriz, ama şu anda kimse bunun farkında değil" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ KOVANLARIN YARISI YOL OLMA TEHLİKESİNDE"

Türkiye'de neredeyse tüm bölgelerde arıcılık yapıldığını, ülke genelinde yaklaşık 4 milyon arı kovanı olduğunu belirten Şahin, "Türkiye'deki toplam kovan sayısının yaklaşık yarısı şu anda açlık ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bir kovan arının yaklaşık 45 bin arı bir kışı geçirmesi için yaklaşık 15 kilogram toz şekerden hazırlanacak yeme ihtiyacı var. Geçen yıl yaşanan kuraklık, yangınlar ve sel felaketleri nedeniyle, arıcılar yeteri kadar mahsul elde edemedi. Arılara sahip çıkmak hem insanı hem de milli bir görevdir" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Türkiye, Akdeniz, Kovan, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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