Üye Girişi
'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir' - Son Dakika
BBC

'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir'

07.06.2021 13:13
'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir', System.String[]

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ve dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Swiss Re Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımının yeterince azaltılmamasının, G7 ülkelerine çok pahalıya mal olacağını ortaya koydu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ve dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Swiss Re Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımının yeterince azaltılmamasının, G7 ülkelerine çok pahalıya mal olacağını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu durumda ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya ekonomileri, Covid-19 krizindekinin iki katı küçülebilir.

Araştırma, 30 yıl içerisinde küresel ısının ortalama 2,6 derece yükselmesi durumunda, G7 ekonomilerinin yılda ortalama yüzde 8,5 küçüleceğini ya da 5'er trilyon dolar kayba uğrayacağını gösteriyor.

Kaygı verici olan ise mevcut şartlarda hava sıcaklıklarının 30 yıl içinde 2,6 derece yükselmesinin muhtemel olması.

Geçen yılın başlarından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle G7 ekonomileri ortalama yüzde 4,2 küçülmüştü.

Küresel ısının 2,6 derece gibi dramatik bir düzeyde artması, bazı ülkeler üzerinde yıkıcı etki yaratabilecek.

Rapora göre böyle bir durumda Hindistan ekonomisi yüzde 25, Avustralya ekonomisi yüzde 12,5, Güney Kore ekonomisi ise yüzde 10 küçülecek.

Hangi faktörler hesaba katıldı?

Oxfam ve Swiss Re'nin modelleme çalışması, küresel ısınmanın seller, kuraklıklar gibi aşırı iklim olayları da dahil doğrudan etkileriyle birlikte, tarımda verimlilik ve sağlık sorunlarına etkisi gibi faktörleri de hesaba kattı.

Swiss Re'nin baş iktisatçısı Jerome Haegeli, "İklim değişikliği, küresel ekonomi için uzun vadede bir numaralı risk faktörüdür. Şu an olduğumuz gibi devam etmek diye bir seçeneğimiz yok. G7'de bu konuda ilerleme sağlanması lazım. Sadece karbon salımlarını azaltma konusunda değil, kalkınmakta olan ülkelere destek vermek de çok önemli" diye konuştu.

Haegeli, gelişmekle olan ülkelere aşı yardımının bu desteğin önemli bir unsuru olabileceğini ve pandeminin sarstığı ekonomilerin fosil yakıt kullanımını artırmak yerine çevre dostu bir kalkınma stratejisi geliştirebilmek için bu desteğe ihtiyacı olacağını kaydetti.

Modelleme çalışması, hükümetlerin Paris İklim Anlaşması çerçevesinde taahhüt ettiği sera gazı emisyonu azaltma hedeflerinin hala yetersiz olduğunu da açıklıkla ortaya koyuyor.

Bu konuda bu yıl Kasım ayında Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (Cop26) kritik önem taşıyor.

Covid-19'un yol açtığı ekonomik küçülmeden çıkma çabasındaki ülkelerin bu yıl sera gazı salımlarında -kömür kullanımının artması nedeniyle- görülen ani yükselişler, bu hedeflere ulaşma umudunu ciddi şekilde tehlikeye sokuyor.

Rapora katkısı bulunan yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere kolunun yöneticisi Danny Sriskandarajah, "İklim krizi daha yoksul ülkelerde şimdiden insanların hayatlarında yıkımlar yaratıyor. Ama en gelişmiş ülkeler de güvencede değil" diyerek İngiltere hükümetini bu yılki G7 ve BM İklim toplantılarında gezegenin daha yaşanılabilir olması çabalarına liderlik yapmaya çağırdı.

G7 Zirvesi'nde neler konuşulacak?

G7 liderleri Cuma günü İngiltere'nin Cornwall bölgesinde bir araya gelerek dünya ekonomisinin sorunlarını, Covid-19 aşı kampanyalarını, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesini ve iklim krizini ele alacak.

İngiltere zirve öncesi bütün G7 ülkelerine, küresel ısınmayı önümüzdeki 30 yıl içinde 2 santigrat yerine en fazla 1,5 santigrat derece ile sınırlamayı amaçlayan daha iddialı hedefler belirleme çağrısı yaptı.

'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir'
'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir'

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, England, Sigorta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller 21:51 Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi         
21:57
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek         
21:20
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar         
21:05
Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti         
20:38
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 22:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'İklim krizi, G7 ekonomilerinde Covid krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement