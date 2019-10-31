İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı
7 saat önce
Almanya'da üç çiftçi ailenin, iklim krizi ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle hükümete karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Söz konusu yasal mücadele, IPCC 1.5 °C Küresel Isınma Özel Raporu'nun referans alındığı ilk iklim krizi davası olarak tarihe geçti.
Almanya'da üç çiftçi ailenin, iklim krizi ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle hükümete karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.
Organik tarımla ilgilenen aileler ve çevreci örgüt Greenpeace, federal hükümetin, sera gazı emisyonlarını 2020'ye kadar azaltma hedefine ulaşmak için yeterli önlemleri almayarak, yaşam, sağlık ve mülkiyet hakları ile mesleki özgürlükleri kapsayan anayasa maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:52
Alman partisinden terör örgütü YPG'nin Kızılayı'na 250 bin euro bağış Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm Körfez ülkelerinde binlerce kadın, internet üzerinden yasadışı bir şekilde ev hizmetçisi olarak satılıyor!