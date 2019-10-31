Son Dakika Haberleri: İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı
Son Dakika Dünya İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı

İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı

7 saat önce

Almanya'da üç çiftçi ailenin, iklim krizi ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle hükümete karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Söz konusu yasal mücadele, IPCC 1.5 °C Küresel Isınma Özel Raporu'nun referans alındığı ilk iklim krizi davası olarak tarihe geçti.

İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı, System.String[]

Almanya'da üç çiftçi ailenin, iklim krizi ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle hükümete karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.


Organik tarımla ilgilenen aileler ve çevreci örgüt Greenpeace, federal hükümetin, sera gazı emisyonlarını 2020'ye kadar azaltma hedefine ulaşmak için yeterli önlemleri almayarak, yaşam, sağlık ve mülkiyet hakları ile mesleki özgürlükleri kapsayan anayasa maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:52 
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