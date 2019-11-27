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İklim krizi nedeniyle Nemo'yu sonsuza kadar kaybedebiliriz
6 saat önce
Pixar animasyon filmlerinden 'balık Nemo' karakteri ile ün yapan palyaço balığının yaşam tarzının okyanuslarda yaşanan ısınmaya karşı yeterli hızda adapte olmaya elverişli olmadığı, bu nedenle kısa süre içinde neslinin tamamen yok olacağı belirtiliyor.
Pixar animasyon filmlerinden 'balık Nemo' karakteri ile ün yapan palyaço balığının okyanuslarda yaşanan ısınmaya dayanıklı olmadığı ve bu nedenle kısa süre içinde neslinin tamamen yok olacağı belirtiliyor.
26 Kasım Salı günü Fransa Ulusal Bİlim Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada, bilim insanlarının son yaptıkları çalışmalarda bu balık türünü kötü bir sonun beklediğini tespit ettikleri duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26
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