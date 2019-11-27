Son Dakika Haberleri: İklim krizi nedeniyle Nemo'yu sonsuza kadar kaybedebiliriz
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İklim krizi nedeniyle Nemo'yu sonsuza kadar kaybedebiliriz

6 saat önce

Pixar animasyon filmlerinden 'balık Nemo' karakteri ile ün yapan palyaço balığının yaşam tarzının okyanuslarda yaşanan ısınmaya karşı yeterli hızda adapte olmaya elverişli olmadığı, bu nedenle kısa süre içinde neslinin tamamen yok olacağı belirtiliyor.

İklim krizi nedeniyle Nemo'yu sonsuza kadar kaybedebiliriz, System.String[]

Pixar animasyon filmlerinden 'balık Nemo' karakteri ile ün yapan palyaço balığının okyanuslarda yaşanan ısınmaya dayanıklı olmadığı ve bu nedenle kısa süre içinde neslinin tamamen yok olacağı belirtiliyor.


26 Kasım Salı günü Fransa Ulusal Bİlim Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada, bilim insanlarının son yaptıkları çalışmalarda bu balık türünü kötü bir sonun beklediğini tespit ettikleri duyuruldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 
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