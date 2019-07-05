Son Dakika Haberleri: İklim krizi: Suların yükseldiği Galler'de sahil kasabası Fairnbourne 2055'e kadar tahliye edilebilir
Son Dakika Dünya Haber

İklim krizi: Suların yükseldiği Galler'de sahil kasabası Fairnbourne 2055'e kadar tahliye edilebilir

20 dakika önce

Fairbourne kasabasının bağlı olduğu belediye, deniz seviyesinin yükselmesine karşı günlük hayatı korumanın maliyetinin altından kalkamayacağını söylüyor. Yükselen su seviyesinin tehlikeleri ile ilgili hazırlanan raporda da kasabanın 2055'e kadar tahliye edilmesi öneriliyor.

İklim krizi: Suların yükseldiği Galler'de sahil kasabası Fairnbourne 2055'e kadar tahliye edilebilir, System.String[]
Galler'in kuzeyindeki Fairnbourne sahil kasabasının sakinleri, Büyük Britanya'nın ilk iklim göçmeni olma riskiyle karşı karşıya.

Yaklaşık bin nüfuslu kasabanın bağlı olduğu belediye, deniz seviyesinin yükselmesine karşı yapıları ve günlük hayatı korumanın faturasının ağır olacağını ve yerel yönetimin bu maliyetin altından kalkamayacağını söylüyor. Yükselen su seviyesinin tehlikeleri ile ilgili hazırlanan raporda da, kasabanın 2045'te dağıtılması, tahliye sürecinin 2055'e kadar tamamlanması tavsiye ediliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:37 
büyük britanya, galler, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



29 yaşındaki el sanatları ustası pirince isim yazarak geçimini sağlıyor! Baskın yapılan evden "fuhuş defteri" çıktı! New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı İran'dan İngiltere'ye "tanker" tehdidi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:58:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İklim krizi: Suların yükseldiği Galler'de sahil kasabası Fairnbourne 2055'e kadar tahliye edilebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]