İklim krizi: Türkiye'nin BM zirvesindeki pozisyonu ne olacak?
36 dakika önce
23 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek BM İklim Eylem Zirvesi öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele konusu gündemde yeniden birinci sırada.
23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yönetiminde gerçekleşecek BM İklim Eylem Zirvesi öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele konusu yeniden gündemde.
Türkiye dahil 139 ülkede 20 Eylül günü hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye davet etmek üzere küresel iklim grevi eylemleri düzenlendi. Protesto dalgasının fitilini ateşleyen ise, BM İklim Eylem Zirvesi'nde yapacağı konuşmaya İngiltere'den sıfır karbonlu yelkenlisiyle 15 günde gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:30
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