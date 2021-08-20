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İklim krizi: UNICEF'e göre 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin ağır sonuçlarına maruz kalacak - Son Dakika
BBC

İklim krizi: UNICEF'e göre 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin ağır sonuçlarına maruz kalacak

20.08.2021 16:11
İklim krizi: UNICEF'e göre 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin ağır sonuçlarına maruz kalacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki sonuçlarına dair ilk raporunu yayımladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim değişikliğinin doğrudan çocuklara olan etkisini inceleyen ilk raporunu yayımladı. UNICEF'in raporunda, dünyada 1 milyara yakın çocuğun iklim değişikliğine bağlı afetlerin ve salgın hastalıkların tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı.

Rapora göre, dünyada yaşayan her bir çocuk sel ve kuraklık gibi iklim değişikliğine bağlı olaylardan en az birine maruz kalacak.

Küresel çocuk nüfusunun yarıya yakını da, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan "çok yüksek riskli" ülkelerde yaşıyor.

"Orta-yüksek risk" ülkeler arasında yer alan Türkiye, dünya sıralamasında 163 ülke arasında 97. sırada yer aldı.

"İklim krizi bir çocuk hakları krizidir"

UNICEF'in iklim krizinin çocuklara etkisiyle ilgili ilk raporu "İklim krizi bir çocuk hakları krizidir" başlığını taşıyor.

Raporda, Çocukların İklim Riski Endeksi (CCRI) adı verilen ölçümleme üzerinden iklim ve çevresel felaketlerden etkilenecek çocukların sayısına dair veriler belli risk grupları altında paylaşılıyor.

Çocukların en büyük risk altında olduğu ülkeler sıralamasında Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine-Bissau gibi Afrika ülkeleri başı çekti.

Riskin en az olduğu ülkeler ise İzlanda, Lüksemburg ve Yeni Zelanda oldu.

UNICEF'in raporunda kullandığı yeni bir yöntem olan CCRI, iklim değişikliğine bağlı olayların gerçekleşme ihtimali ile çocukların bunlara karşı savunmasızlığı ölçüt alarak risk temelli değerlendirmeler yapıyor.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

UNICEF: İklim değişikliği çocuk haklarını zayıflatıyor

UNICEFGenel Direktörü Henrietta Fore, iklim değişikliğinin çocuklar üzerinde "vahim" sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

"İlk kez çocukların iklim değişikliğine karşı nerelerde ve ne şekillerde savunmasız kalacağına ilişkin büyük resme sahibiz ve bu resim neredeyse hayal edemeyeceğimiz kadar vahim" diye konuşan Fore, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklimsel ve çevresel şoklar temiz hava ile güvenilir gıda ve su kaynakları erişimden tutun da eğitime erişim, sömürüye karşı korunma ve hatta hayatta kalma gibi çocuk haklarını tümüyle zayıflatıyor. "

Yoksulluk ve güvenilir yaşam alanları ile temiz kaynaklara erişimin olmaması, çocukların iklim değişikliğinin sonuçlarından daha fazla etkilenmesine yol açıyor.

Raporda dünyada en çok karbon salımı yapan ülkeler ile değişen iklim koşullarından çocukların en çok etkileneceği bölgelerin birbirinden ne kadar kopuk olduğuna dikkat çekiliyor.

"Yüksek risk altındaki" ülkeler küresel karbon emisyonunun yalnızca yüzde 9'undan sorumlu iken, küresel emisyonun asıl sorumluları olan 10 ülkelerden sadece biri "yüksek risk altındaki" ülkeler listesinde yer aldı.

İklim aktivisti Greta Thunberg'un da aralarında olduğu genç iklim aktivistleri, raporun önsözünde iklim değişikliğinin "kriz" niteliği taşıdığının kabul edilmesi çağrısına yer verdi. Önsözde genç iklim aktivistleri, çocuklar için daha yaşanabilir bir gezegen bırakmak için ülkelerin "acilen" hareket geçmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İklim krizi: UNICEF'e göre 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin ağır sonuçlarına maruz kalacak
İklim krizi: UNICEF'e göre 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin ağır sonuçlarına maruz kalacak

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Sel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İklim krizi: UNICEF'e göre 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin ağır sonuçlarına maruz kalacak - Son Dakika Dünya

BBC

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