İklim Krizi ve Enerji verimliliği masaya yatırıldı - Son Dakika

TURSEFF Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu ve Omega Elektronik A.Ş. Genel Müdürü Mümtaz Bademli'nin konuşmacı olduğu toplantıda, enerji verimliliği, iklim değişikliği, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) çalışmaları, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'deki süreci masaya yatırıldı.

Pandemi, deprem, müsilaj, yangın, sel felaketi derken ardı ardına patlak veren doğa olayları dikkatleri hem iklim krizine çevirdi hem de insanlığın bu krize karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu sorgulatmaya başladı. Sadece biz değil tüm dünya aynı acı, aynı iklim kriziyle karşı karşıya kaldı. İtalya, İspanya, Yunanistan, Afrika, ABD, tüm Dünya sanki tarihinin en kötü zamanlarını yaşamakta. Bilindiği üzere, ısıyı hapsetmesinden dolayı küresel sıcaklıklardaki artışa neden olan sera gazları, temelde fosil yakıt kullanımı (gerek enerji üretiminde gerek ulaştırmada), ormansızlaşma, endüstriyel prosesler yenilenebilir enerjinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. "İklim Krizine Karşı Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı" konulu toplantı ile genç iş dünyasını bilgilendiren EGİAD, bu başlıkların tartışmaya açılmasını sağladı.