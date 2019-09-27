Son Dakika Haberleri: İklim krizine karşı cuma protestoları Yeni Zelanda'da başladı
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İklim krizine karşı cuma protestoları Yeni Zelanda'da başladı

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanana "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da Yeni Zelanda'da on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı

İklim krizine karşı cuma protestoları Yeni Zelanda'da başladı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da Yeni Zelanda'da on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.


İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'in okula gitmeyerek cuma günleri iklim krizi karşıtı grev yapmasıyla başlayan harekete geçtiğimiz hafta Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya tüm dünyadan milyonlarca öğrenci dahil olmuştu.

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Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:30 
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