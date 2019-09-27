İklim krizine karşı cuma protestoları Yeni Zelanda'da başladı
1 saat önce
Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanana "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da Yeni Zelanda'da on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı
Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da Yeni Zelanda'da on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.
İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'in okula gitmeyerek cuma günleri iklim krizi karşıtı grev yapmasıyla başlayan harekete geçtiğimiz hafta Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya tüm dünyadan milyonlarca öğrenci dahil olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:30
Günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı