İklim krizine karşı cuma protestoları Yeni Zelanda'da başladı

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da Yeni Zelanda'da on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.



İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'in okula gitmeyerek cuma günleri iklim krizi karşıtı grev yapmasıyla başlayan harekete geçtiğimiz hafta Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya tüm dünyadan milyonlarca öğrenci dahil olmuştu.