İklim krizine karşı ortak eyleme geçen dört belediye, güç birliği yapmaya devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de bir ilk olarak dört belediye başkanı; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iklim krizine karşı ortak eyleme geçerek iklim eylem planı hazırlamayı taahhüt etti. İsveç Lund Üniversitesi ile iş birliği içinde belediyelerde gerekli örgütlenmeyi tamamlayarak kurumsal kapasitenin gelişmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerin ilki Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

KEMALPAŞA BELEDİYESİ TAM KADRO

İsveç Lund Üniversitesi "Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler İçin Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, programa katılan Kemalpaşa, Buca, Seferihisar ve Çiğli Belediyelerinin müdürlüklerine bağlı müdür ve personellerine, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında "İklim Eylem Planı" hazırlanması konusunda eğitim verildi. Kemalpaşa Belediyesi toplantıya tam kadro katılarak yoğun ilgi gösterdi.

İKLİM EYLEM PLANI EĞİTİMİ VERİLDİ

Toplantıya katılım sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ve ilçe belediye başkan yardımcılarının konuşmaları ile başlayan eğitim programında proje içeriği, iklim krizinin yarattığı sorunlar ve krize karşı direnç sağlama, iklim eylem planı hazırlanması konuları ilgili bilgi verilirken, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlamış olduğu İklim Eylem Planı ile ilgili bilgi paylaşımı sağlandı. Gerçekleştirilen sunum ve eğitimler sonrası belediye müdür ve personellerinin talepleri doğrultusunda gerçekleşen soru cevap değerlendirmeleri ile program sona erdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Sunumdan önce açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, "Türkiye'de iklimin sesini duyan var mı diye düşündüğümüz bu projede "iklimin sesini duyan var, iklim için kaygılanan da var" demek için ve İklim krizi ile küresel mücadelenin eksik kaldığı noktaları tamamlamak için dört belediye olarak bir araya geldik. Tüm Türkiye'de küçük belediyelerden biri olsak bile iklim krizi için kaygılanıyoruz çünkü felaketler kapıyı çalmaya başladı. Dereler taşmaya, insanların evine sular basmaya başladı. Sıcaklıkların artmasıyla kuraklıklar başladı. Nüfusunun yarısının tarım ile geçindiği Kemalpaşa'da Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazı yetişiyor ama önlem alınmazsa kiraz ağaçları 20 yıl içerisinde yok olacak. Bu nedenle geldiğimiz noktada Kemalpaşa Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. 4 Nisan'daki meclis oturumumuzda iklim değişikliği biriminin kurulması için karar aldık.

BAŞKAN RIDVAN KARAKAYALI'YA TEŞEKKÜR

Belediyemizin tüketimini karşılamak için, henüz birimimiz kurulmadan, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yerlerini belirlemeye başladık. Çalışmalarımız, bir damla da olsa damlaları güçlendirmek önemli. Tüm bunları, Sayın Başkanım Rıdvan Karakayalı'nın önderliğinde yapabildiğimiz için şanslıyız. Sizlere, kendisinin selam ve sevgilerini getirdim. Başkanımız Rıdvan Karakayalı, diğer 3 ilçe belediye başkanımız, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile beraber Türkiye'de örnek olacak bu proje için ellerini taşın altına koydular. Belediye Başkanımız Rıdvan Karakayalı'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.