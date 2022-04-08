İklim krizine karşı ortak eyleme geçen dört belediye, güç birliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İklim krizine karşı ortak eyleme geçen dört belediye, güç birliği yapmaya devam ediyor

08.04.2022 16:24

İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda "Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler İçin Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de bir ilk olarak dört belediye başkanı; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iklim krizine karşı ortak eyleme geçerek iklim eylem planı hazırlamayı taahhüt etti. İsveç Lund Üniversitesi ile iş birliği içinde belediyelerde gerekli örgütlenmeyi tamamlayarak kurumsal kapasitenin gelişmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerin ilki Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

KEMALPAŞA BELEDİYESİ TAM KADRO

İsveç Lund Üniversitesi "Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler İçin Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, programa katılan Kemalpaşa, Buca, Seferihisar ve Çiğli Belediyelerinin müdürlüklerine bağlı müdür ve personellerine, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında "İklim Eylem Planı" hazırlanması konusunda eğitim verildi. Kemalpaşa Belediyesi toplantıya tam kadro katılarak yoğun ilgi gösterdi.

İKLİM EYLEM PLANI EĞİTİMİ VERİLDİ

Toplantıya katılım sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ve ilçe belediye başkan yardımcılarının konuşmaları ile başlayan eğitim programında proje içeriği, iklim krizinin yarattığı sorunlar ve krize karşı direnç sağlama, iklim eylem planı hazırlanması konuları ilgili bilgi verilirken, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlamış olduğu İklim Eylem Planı ile ilgili bilgi paylaşımı sağlandı. Gerçekleştirilen sunum ve eğitimler sonrası belediye müdür ve personellerinin talepleri doğrultusunda gerçekleşen soru cevap değerlendirmeleri ile program sona erdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Sunumdan önce açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, "Türkiye'de iklimin sesini duyan var mı diye düşündüğümüz bu projede "iklimin sesini duyan var, iklim için kaygılanan da var" demek için ve İklim krizi ile küresel mücadelenin eksik kaldığı noktaları tamamlamak için dört belediye olarak bir araya geldik. Tüm Türkiye'de küçük belediyelerden biri olsak bile iklim krizi için kaygılanıyoruz çünkü felaketler kapıyı çalmaya başladı. Dereler taşmaya, insanların evine sular basmaya başladı. Sıcaklıkların artmasıyla kuraklıklar başladı. Nüfusunun yarısının tarım ile geçindiği Kemalpaşa'da Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazı yetişiyor ama önlem alınmazsa kiraz ağaçları 20 yıl içerisinde yok olacak. Bu nedenle geldiğimiz noktada Kemalpaşa Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. 4 Nisan'daki meclis oturumumuzda iklim değişikliği biriminin kurulması için karar aldık.

BAŞKAN RIDVAN KARAKAYALI'YA TEŞEKKÜR

Belediyemizin tüketimini karşılamak için, henüz birimimiz kurulmadan, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yerlerini belirlemeye başladık. Çalışmalarımız, bir damla da olsa damlaları güçlendirmek önemli. Tüm bunları, Sayın Başkanım Rıdvan Karakayalı'nın önderliğinde yapabildiğimiz için şanslıyız. Sizlere, kendisinin selam ve sevgilerini getirdim. Başkanımız Rıdvan Karakayalı, diğer 3 ilçe belediye başkanımız, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile beraber Türkiye'de örnek olacak bu proje için ellerini taşın altına koydular. Belediye Başkanımız Rıdvan Karakayalı'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa, Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim krizine karşı ortak eyleme geçen dört belediye, güç birliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:18 Münevver Karabulut Cinayeti: Cem Garipoğlu'nun intiharı hala tartışılıyor
16:13 Cem Garipoğlu ölmedi mi? Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu, herkes acılı babanın bu sözlerini konuşuyor
16:12 İran Büyükelçiliği Önünde Kuran-ı Kerim'e Saldırı
16:08 İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı
15:06 Sağanak yağış yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi
15:04 Edirne'de yarım saatlik sağanak yağış yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi
15:01 Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur sıcakları sona eriyor, yağmur geliyor
14:57 Salı gününe dikkat! Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur gidiyor, yağmur geliyor
14:51 Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşünü Canlı Yayınlayacak
14:49 Musk ile Zuckerberg kafes dövüşü yapacak, X platformundan canlı yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2023 16:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: İklim krizine karşı ortak eyleme geçen dört belediye, güç birliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement