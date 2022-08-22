"Mavi Nefes" Projesi Kapsamında Marmara Denizi'nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı - Son Dakika
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"Mavi Nefes" Projesi Kapsamında Marmara Denizi'nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı

22.08.2022 12:00
"Mavi Nefes" Projesi Kapsamında Marmara Denizi'nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına başlattığı “Mavi Nefes" projesi kapsamında 9 ayda yaklaşık 53 ton atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Bu atıkların üçte biri, yani 17 tonu poşet, pet şişe gibi plastik atıklardan oluştu.

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına başlattığı "Mavi Nefes" projesi kapsamında 9 ayda yaklaşık 53 ton atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Bu atıkların üçte biri, yani 17 tonu poşet, pet şişe gibi plastik atıklardan oluştu.

Garanti BBVA'nın DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına başlattığı "Mavi Nefes" projesinin 9 aylık raporu açıklandı. Buna göre; 21 Eylül 2021– Haziran 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 52 bin 590 kilogram (53 ton) atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı.

Mavi Nefes projesi kapsamında yapılan 9 aylık çalışmanın raporunda özetle şu bilgiler paylaşıldı:

"ATIKLARI 17 TONU POŞET, PET ŞİŞE GİBİ PLASTİK ATIKLARDAN OLUŞTU: Mavi Nefes Projesi kapsamında Marmara Denizi'nden toplanan yaklaşık 53 ton atığın üçte biri, yani 17 tonu poşet, pet şişe gibi plastik atıklardan oluşuyor. Temizlik kapsamında Marmara Denizi'nden 4,8 ton giyim ve tekstil malzemesi, 4,4 ton metal, 4 ton balık ağı gibi balıkçılık atıklarıyla 11 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 46 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.

DENİZLERİN OKSİJEN KAYNAĞI OLMASI KONUSUNDA BİLGİ SEVİYESİ YÜZDE 99'A YÜKSELDİ: Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, 'küresel iklim değişikliği, denizlerimiz, deniz salyası (müsilaj), kirlilik kaynakları, sıfır atık hareketi, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve karbon salımı' konuları ele alınıyor. Eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefiyle öğrencilere 'bilgi testi' de uygulanıyor. Testlerin sonuçları değerlendirildiğinde Mavi Nefes Projesi'nde eğitimlere katılan öğrencilerin farkındalık seviyelerinde büyük oranlarda değişim göze çarpıyor. Yapılan testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyelerinin yüzde 68,5'ten yüzde 99'e, kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu ifade eden 'mavi karbon' kavramının bilinirliğinin de yüzde 56'den yüzde 94,3'e yükseldiği görüldü. Okullarda halihazırda yürütülmekte olan 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili farkındalığın ise yüzde 64,5'ten yüzde 86,3'e çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi. Ayrıca fitoplanktonun oksijen üretmesinin bilinirliği yüzde 47,7'den yüzde 99,2'ye yükseldiği görüldü.

MARMARA DENİZİ'NDEN SONRA ANTALYA ADRASAN'DA DA DENİZ TEMİZLİĞİ BAŞLADI: Garanti BBVA ve TURMEPA 'Mavi Nefes' projesini Antalya Adrasan'a da taşıdı. Proje kapsamında temmuz ayından itibaren deniz turizminin yoğun olduğu Adrasan bölgesinde faaliyete başlayan deniz süpürgesi, bölgede 4 ay boyunca hem katı hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği için çalışacak."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Finans 'Mavi Nefes' Projesi Kapsamında Marmara Denizi'nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Mavi Nefes" Projesi Kapsamında Marmara Denizi'nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı - Son Dakika
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