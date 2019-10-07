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İklim protestocuları londra'yı kilitledi

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele yolunda daha fazla adım atması gerektiğini savunan 'Extinction Rebellion' (Yok Oluş İsyanı) hareketi, protesto düzenledi.

İklim protestocuları londra'yı kilitledi, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele yolunda daha fazla adım atması gerektiğini savunan 'Extinction Rebellion' (Yok Oluş İsyanı) hareketi, protesto düzenledi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı protesto gösterileri nedeniyle başkentte hayat durdu.

Londra'da dikkat çeken birçok gösteri yapan Yok Oluş İsyanı adıyla bir araya gelen iklim aktivistleri, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi. Başkent Londra'nın önemli noktalarında Pazar gecesinden itibaren çadırlarla kamp kurmaya başlayan göstericiler, sabah saatlerinde Londra'da parlamento ve başbakanlık binasının bulunduğu caddeler dahil olmak üzere, şehrin ana yollarını trafiğe kapatarak trafikte aksamalara neden oldu.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Londra polisinden yapılan açıklamada, kamu huzurunu bozma amaçlı planlar yapma şüphesiyle 7'si kadın, 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.  Londra polisi, gözaltı operasyonlarına Cumartesi günü başladı.
Yok Oluş İsyanı sözcüsü yaptığı açıklamada "Hükümetten, enerjisini ve kaynaklarını hepimizi tehdit eden iklim ve ekoloji krizine ayırmalarını istiyoruz" dedi.

LONDRA'DA HAYAT DURMUŞTU

Grubun Nisan ayında 11 gün boyunca düzenlediği eylemlerde, başkentin yolları kapatılmış, toplu taşıma araçlarını engellemişti. O tarihten sonra 50 ülkede örgütleşen grup, Bugünden itibaren, 2 hafta boyunca dünya genelinde 60 şehirde eylemler yapmayı planlıyor.
Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Protestocuların görüntüleri


İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:35 Kaynak: DHA
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