Son Dakika Haberleri: İklim protestoları dünyayı sokağa döktü
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İklim protestoları dünyayı sokağa döktü

1 saat önce

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü.

İklim protestoları dünyayı sokağa döktü, System.String[]

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü.


Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde, Gelecek İçin Cumalar (Fridays For Future) hareketinin çağrısı ile dünyanın yüzlerce noktasında genç yaşlı milyonlarca kişi meydanları ve caddeleri doldurdu. Protestolara sendikalar,


sivil toplum kuruluşları, bazı şirketler tarafından da destek verildi.


Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak isteyen iklim protestocuları hükumetlere iklimi etkileyen politikalarını değiştirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Protestolarda ise dikkat çeken kareler kaydedildi. - PARİS

Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
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