İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika
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İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor

24.02.2022 17:22

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2022 İklim Şurası dolayısıyla kurulan stantlar Kongre merkezinde kurulan İklim Tüneli girişi İklim Şurası Konya'da dördüncü gününde devam ediyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2022 İklim Şurası dolayısıyla kurulan stantlar

Kongre merkezinde kurulan İklim Tüneli girişi İklim Şurası Konya'da dördüncü gününde devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Şubat'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşması ve Gençlik Oturumu ile başlayan İklim Şurası, dördüncü gününde yuvarlak masa toplantıları ile devam ediyor.

Katılımcılar enerji, sanayi ve ulaştırma, tarım ve binalarda sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalarla bilim ve teknoloji konularını ele aldı.

Şura kapsamında oluşturulan, farklı kurum ve kuruluşlardan yetkililerin, akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği 7 komisyon 3'er oturum yaptıktan sonra, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları hazırladı.

Komisyon raporlarının yuvarlak masaya sunulmasının ardından fikir önerileri ve çalışmalarının Şura kararı olması hususu değerlendirilecek.

Şuranın dördüncü gününde, "Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi", "Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" panelleri de gerçekleştirilecek.

"Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi" panelinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe panelin moderatörlüğünü yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici konuşmacı olarak panelde yer alacak.

"Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" panelinde ise Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdikleri ve yapılması gerekenler, sektörün düşük karbonlu ve katma değeri yüksek üretime geçişi, iklim değişikliği çerçevesinde üretime bakış konuları ele alınacak.

Panelin moderatörlüğünü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız yapacak.

TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanlığından Cevdet Alemdar, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş konuşmacı olarak panelde yer alacak.

Şura, yarın kapanış programıyla sona erecek.

İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor
İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor
İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor
İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor
İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor

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Selçuklu, Kongre, Enerji, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim Şurası dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika


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