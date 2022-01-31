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İklim Şurası'nın iklim elçileri çevrim içi çalıştayı başladı - Son Dakika

İklim Şurası'nın iklim elçileri çevrim içi çalıştayı başladı

31.01.2022 15:54
İklim Şurası'nın iklim elçileri çevrim içi çalıştayı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, İklim Şurası kapsamında iklim elçileriyle yapılan çevrim içi çalıştay başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, İklim Şurası kapsamında iklim elçileriyle yapılan çevrim içi çalıştay başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri temsilen gençlerin katıldığı çalıştayın 2 gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye ortaklığıyla düzenlediğimiz çalıştayda, gençlerimiz ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine fikirleriyle katkı sağlarken, 'Gençlik Bildirgesi' ile Şura'da üniversitelerimizin, gençlerimizin sesi olacaklar." ifadeleri kullandı.

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Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim Şurası'nın iklim elçileri çevrim içi çalıştayı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İklim Şurası'nın iklim elçileri çevrim içi çalıştayı başladı - Son Dakika
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