İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor - Son Dakika
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İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor

23.02.2022 18:25

İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda yer alan İklim Tüneli, ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkilerini üç boyutla yansıtıyor.

İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor

KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda yer alan İklim Tüneli, ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkilerini üç boyutla yansıtıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası çeşitli paneller, toplantılar ve oturumlarla devam ediyor. Şura kapsamında Kongre Merkezi'ne kurulan İklim Tüneli, ziyaretçilere iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini çarpıcı bir şekilde üç boyutla gösteriyor. Tünel, ses ve değişen görüntüler ile insan duygularına hitap ederek doğanın parçası olan insanları sorumluluklarını düşündürmeye davet ediyor. İklim Tüneli'ni inceleyerek deneyimleri aktaran Şura katılımcıları, Tünelin her yerde olması gerektiğini ve iklim krizine dikkat çektiğini söylüyor.

"Gerçekten her seferinde buradan geçiyorum, salondan geçmiyorum"

İklim Şurası'na davetli olarak katılan inşaat mühendisi Recep Karagözler, İklim Şurası'nın çok güzel bir şekilde organize edildiğini, geniş katılım sağlandığını anlatarak, "Ben devamlı bir salona katılıyorum ve orada gerçekten çok güzel şeyler konuşuluyor. Ben yeni emekliyim. Bu yangınlar ormanları çok iyi biliyorum. Burada yangın başlıyor ortaya çıkardığı zararlar hayvanlar yeşillik doğa, daha sonraki yeşillikler çok güzel düşünülmüş. Telefonuma videoya da aldım. Gerçekten her seferinde buradan geçiyorum, salondan geçmiyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yangın çıkıyor bizim dikkatsizliğimiz yüzünden veya kasti durumda. Burada kasıtta iki türlü, bir kötü memleket düşmanları var bir de toprak kazanmak isteyenler var" dedi.

"Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa çok büyük yatırımlara gerek kalmaz"

Selçuk Üniversitesi öğrencisi olan Ayet Akkuzu, ziyaret amaçlı geldiği İklim Şurası kapsamında İklim Tüneli'ni gezerek değerlendirmelerde bulundu. Şura'nın bilinçlendirmeye yönelik bir program olduğunu belirten Akkuzu, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok memnun kaldım. Çok fazla verimli geçtiğini düşünüyorum. Kendi adıma da çok güzel şeylerdi. Gerçek hissini veriyor hatta yolun yarısında çıkmaya kalktım. Gerçekten korkutucu bir şey. Allah yaşatmasın yani gerçekten zor bir durum. Umarım bugünleri göreceğimiz günler gelmez, sadece tünelle kalırız diye umut ediyorum. İnsanların bilinçlenmesi ve en azından bunun simülasyonunun bile ne kadar çok korkuttuğunu görmek adına olmasını temenni ederim. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa çok büyük yatırımlara gerek kalmaz. Herkes kendi elinden geleni yaparsa daha iyi bir dünya için daha iyi bir iklim olacağını düşünüyorum. Buradan herkesin elinden gelen bütün çabayı göstermesini temenni ederim" diye konuştu.

"Her an her saat annemiz bizi nasıl seviyorsa tabiat ana bu, bunlar tabiat ananın sunumu"

Konya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hasan Hüseyin Kurnaz, katıldığı İklim Şurası'nın gelecek açısından ümit verici bir çalışma olduğuna inandığını belirtti. Kurnaz, şunları söyledi:

"Gelecek zaman arkadan gelen nesillere mayalama yapılmasını düşünüyorum. Bu İklim Tüneli de uzun vadede olan her şeyi sıkıştırılmışını anlatıyor her türlü. İnsanların bakış açısına göre bunlar değişmekte. Biyolojik canlılığın insan ruhuna, insan psikolojisine, tabiatın katkıları olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki aşağıdan gelen nesillere aktarmamız da çok önemli. Her sokakta olmasını isterim şehri bırakalım. Her sokakta reklam tabelalarını görüyoruz. Her an her saat annemiz bizi nasıl seviyorsa tabiat ana bu, bunlar tabiat ananın sunumu."

İklim Şurası, pek çok oturum, panel ve toplantılarla 25 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor
İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor
İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor

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Selçuklu, İnşaat, Kongre, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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